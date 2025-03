Rozkrádáme pod dohledem státu aneb Ředitel Motola Ludvík měl prověrku NBÚ

Ludvíkova slova byla vlastně vztyčeným prostředníčkem, výsměšným a urážlivým gestem, namířeným proti tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který nařídil prověrku všem ředitelům přímo řízených nemocnic, tedy nemocnic spadajících pod ministerstvo.

Není překvapením, že prověrku NBÚ získali v roce 2019 všichni ředitelé, do jednoho. Zpětně se otázkou, zda již v době, kdy pan Ludvík prověrku získával, náhodou neprobíhaly kšefty, za které je dnes obviněn, zabývat nikdo nebude. Z odpovědi by mohlo vyplynout něco nepohodlného, třeba že stát fatálně selhává při správě veřejných prostředků.

Iluzorní nesmysl

Z toho, co dnes víme, je zcela jasné, že takzvaná prověrka, tedy oficiálně „doklad o bezpečnostní způsobilosti dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti“, je úplně k ničemu. Měla by být okamžitě zrušena, protože o prověřovaném nic podstatného nevypovídá. Má-li stát nějak zkoumat všechny „své“ úředníky či manažery, kteří rozhodují o zakázkách nad 300 milionů korun, musí to dělat jinak, mnohem důkladněji.

O neschopnosti NBÚ vypovídá též fakt, že se odtud neozvalo po výbuchu Ludvíkovy prověrky vůbec nic, ani alibistický projev lítosti. Jen nekonečný naiva si může myslet, že pouhým rozesláním dotazníku může NBÚ někoho prověřit, navíc v oblasti financí. Pokud není dotyčný hlupák a amatérský zloděj, pak radostně vykáže všechny své oficiální příjmy a výdaje deset let dozadu i veškerý majetek, který je na něj veřejně zapsán.

Přitom fakt, že jako prověřovaný vlastní například zámek v jižní Francii přes offshorovou firmu, pochopitelně nebude úřadu sdělovat. Stejně jako se nebude chlubit zahraničními konty či akciemi, které pro něj drží například nějaká právní kancelář. Tahle „prověrka“ je iluzorní nesmysl a měla by být nahrazena nějakou solidnější a všem úředním osobám by měla být okamžitě zrušena a dotyční by měli být prověřeni znovu a tentokrát z gruntu.

Vymyšleno ministerskou hlavou

Jenže to by český stát nesměla řídit skupina lhostejných brněnských fatalistů. Ministr zdravotnictví prohlásil dnes již bývalého ředitele motolské nemocnice Ludvíka za mafiána a z toho odvodí, že mafiánské praktiky prý nelze odhalit.

Navíc učinil závěr o kvalitě zdravotní péče: „Kauza vyděračských, mafiánských praktik ředitele Ludvíka… nemá naprosto nic společného s kvalitou a dostupností péče o pacienty ve FN Motol.“ Toto, lze vymyslet pouze ministerskou hlavou. Co nám pan Válek sděluje? Že všechny peníze, které měly v Motole zpronevěřit obvinění, nikomu a nikde nechybějí. Rozkradené miliony nemohly být ani utraceny za lepší péči, zkrátka to už lépe nejde. Proč tedy před rokem, včera i dnes lékaři v Motole shánějí peníze pomocí sbírek či nadací? Aby zlepšili péči o pacienty. To ministr neví, nebo si to nespojí? Jemu stačí závěr, že nemocnice funguje a kradení je neodhalitelné.

Žijeme v zemi, kde se po provalení gigantické zlodějny v největší nemocnici, téměř nic nestane. Nezmění se kontrolní mechanismy a ministr nám pohodově oznámí, že je vlastně všechno v pořádku a on nemohl nic dělat. Jeden se neubrání otázce, k čemu je nám takový ministr.