Fialova čtverylka v Havlově podání čili opoziční alibismus ve jménu demokracie

Ten vysvětloval, že opozice chce podpořit požadavek prezidenta Pavla, aby Andrej Babiš veřejně oznámil, jak hodlá řešit střet zájmů. Na námitku redaktora, že šéfa ANO nic nenutí sněmovně odpovědět, pravil pan předseda Havel: „Co se od nás očekává? Od nás se očekává jako od zvolených zástupců lidu – a my máme jednak své voliče, ale reprezentujeme také všechny občany naší země – že budeme klást otázky.“ Prý by nedělali svou práci dobře, kdyby se neptali.
Mimořádná schůze kvůli Babišovi a střetu zájmů bude 27. listopadu
Ano, to je téměř totožná metoda, kterou volil Petr Fiala, když vedl sněmovní opozici. Budeme „klást otázky“, rozuměj kritizovat a napadat Babiše, a když to bude opět k ničemu, uděláme si čárku a napíšeme něco na sociální sítě, neboť takhle to prý voliči chtějí.
Aha, takže voliči TOP 09 chtějí, aby vládl Babiš s Okamurou a aby se občas opozice vzmohla na nějaké to více či méně oprávněné kritizování. A kde je zájem demokracie a Česka? Proč z opozice nezazněly jasné nabídky na podporu Babišova kabinetu za nějakých podmínek. Vždyť šéf ANO je transakční politik, který Tomia Okamuru nemiluje. Cožpak si nelze představit, že by například za jasně daný příslib hodil Okamuru a jeho partu přes palubu a přestál hlasování o důvěře s pomocí hlasů některé z bývalých vládních stran? Na půdorysu dvojkoalice by se mu vládlo s Motoristy jistě pohodlněji. Navíc by si ta strana, které by se podařilo vyštípat SPD z vlády, mohla připisovat zásluhy, které by část voličů ocenila.
Rezignované kázání
Jenže ochrana demokracie v podání paralyzovaného bývalého vládního tábora vypadá jako rezignované kázání, v jehož reálné dopady nevěří ani sami kazatelé. Třeba se v TOP 09 spoléhají na možnost rozpadu vznikající koalice. Jenže to může být liché. ANO již několikrát ukázalo, že je disciplinovanou „firmou“ svého majitele a odpadlíci se počítají na jednotlivce. Okamurovu podivuhodnou koalici zase tmelí pomyšlení na fakt, že příští pokus, neřkuli předčasné volby, pro ně mohou dopadnout ještě hůř než ty v říjnu. Motoristé zatím jsou velkou neznámou.
Není vyloučeno, že „demokratická“ opozice se stane propagátorem politiky „čím hůř, tím lépe“ a nevěcná nabubřelost zakryje i ty nejsvatější úmysly a předsevzetí. Bývalá předsedkyně Markéta Pekarová by svým spolustraníkům mohla být odstrašujícím příkladem, myslela to vždy dobře, ale provedení bylo tak nešťastné, že víc lidí naštvala, než nadchnula. A to je pro politickou stranu žijící pod pěti procenty voličské přízně dost smrtící taktika.
Politiku přezíravého a záměrného naštvávání části voličů si mohou dovolit populární politici či silné strany. Mistrně s tímto nástrojem pracovali Václav Klaus, Miloš Zeman či Miroslav Kalousek. V současné parlamentní sestavě na to s dovolením nemá nikdo.
Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný
Neproduktivní opoziční politika je stále jen čekáním na to, že se vládnoucí uskupení samo voličům znechutí. To se stalo v případě Fialova kabinetu a celkem na to lze spoléhat i u Babiše, pokud vůbec nějaký jeho kabinet vznikne. Ale v tomhle „programu“ absentují jakékoli vyšší cíle, natož ochrana demokracie.