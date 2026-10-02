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Kdo je tady hvězdná pěchota? Z voleb mohou vyjít jako poražení klidně lidovci i Piráti

Martin Zvěřina
Komentář   18:00
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Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)

Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V Poslanecké sněmovně se konala mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře...
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Svolali si schůzi o vyslovení nedůvěry vládě, ale mluvili jim tam poslanci vládní koalice. Takhle by se dala parafrázovat cimrmanovská hláška. Ano, opozice se ve čtvrtek odpoledne hodně zlobila, protože na „její“ schůzi chtěli mluvit vládní poslanci. Zdeňka Hřiba to rozčílilo natolik, že přihlášené poslance označil za Babišovu hvězdnou pěchotu, tedy řečeno slušně – bezcenný kanónenfutr.

Tonoucí se stébla chytá, takže pokud si pan Hřib a Piráti myslí, že urážením politických protivníků dosáhnou úspěchu, lze jen pozdvihnout obočí a ptát se, jak to jde dohromady s jejich nekonečným moralizováním.

Na druhé straně, je frustrace opozičních poslanců pochopitelná, vymysleli si schůzi, svolali ji, ale nepromysleli a nekoordinovali už svůj další postup. Takže se režie chopila vláda, ta sice nechala promluvit nominálního vůdce opozice Martina Kupku, jenže po něm už hovořili jen lídři koalice a většina ministrů. Ke slovu se opozičníci s přednostním právem dostali až druhý den okolo poledne a to už přenos sledovali jen profíci, kteří jsou za to placení, případně ryzí masochisté.

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Už v průběhu rozpravy bylo znát, že opozice tuší, že se jim tahle schůze nevyvedla. Proto byli před čtvrteční sedmnáctou hodinou natěšení, jak se bude hlasovat a oni už budou moci konečně domů. Už přeci řekli vše, co potřebovali, tak proč se zdržovat?

Ošidná kalkulace

Jenže nebylo premiéra Babiše, ten odpoledne objížděl předvolební mítinky v Roudnici, Litoměřicích a Lovosicích, ten měl podle plánu dorazit později. Vzhledem k tomu, že byl přihlášen dostatek vládních poslanců, hrozilo, že se bude hlasovat hodně pozdě.

Proto se Piráti tak čílili, Ivan Bartoš se dokonce dožadoval toho, aby si někdo z vládního tábora vzal přestávku. Vyčerpaní Piráti už nemohli vydržet to utrpení, když u pultíku je někdo z příznivců vlády. Něco takového je přeci proti lidským právům opozičních poslanců, kteří jsou přeci chytřejší, krásnější, modernější a demokratičtějsí než všichni ostatní dohromady.

Je těžké očekávat, že mi ti, které opakovaně urážím, půjdou z cesty a budou mlčet v koutku. Navíc když o nich neustále prohlašuji, jak jsou špatní. Nebo si snad demokraté na klíček domnívají, že na „jejich“ schůzi smí mluvit jen omezený počet oponentů?

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Co bylo pravým účelem třídenního sněmovního cvičení, nám docela po lopatě přiznal Vít Rakušan:Další hlasování, které bude vypovídat o důvěře této vládě, nás ale čeká už za několik dní. Věřím, že ti, komu budoucnost a bezpečnost naší země nejsou lhostejné, to přijdou vládním stranám dát najevo v komunálních a senátních volbách.“

Opozice se domnívá, že komunální volby mohou být referendem o Babišově vládě. Na jedné straně je to lákavá představa, na druhé ošidná kalkulace. Pokud se ke komunálním volbám dostaví obvykle malý počet voličů, bude to moci za referendum vydávat málokdo. A případné drtivé nevítězství opozičních stran může rozkývat nejednu předsednickou židličku.

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Kdo je tady hvězdná pěchota? Z voleb mohou vyjít jako poražení klidně lidovci i Piráti

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