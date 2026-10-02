Tonoucí se stébla chytá, takže pokud si pan Hřib a Piráti myslí, že urážením politických protivníků dosáhnou úspěchu, lze jen pozdvihnout obočí a ptát se, jak to jde dohromady s jejich nekonečným moralizováním.
Na druhé straně, je frustrace opozičních poslanců pochopitelná, vymysleli si schůzi, svolali ji, ale nepromysleli a nekoordinovali už svůj další postup. Takže se režie chopila vláda, ta sice nechala promluvit nominálního vůdce opozice Martina Kupku, jenže po něm už hovořili jen lídři koalice a většina ministrů. Ke slovu se opozičníci s přednostním právem dostali až druhý den okolo poledne a to už přenos sledovali jen profíci, kteří jsou za to placení, případně ryzí masochisté.
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Výborný Fiala a komičtí Piráti. Jinak nestála sněmovní schůze o nedůvěře vládě ani za zmínku
Už v průběhu rozpravy bylo znát, že opozice tuší, že se jim tahle schůze nevyvedla. Proto byli před čtvrteční sedmnáctou hodinou natěšení, jak se bude hlasovat a oni už budou moci konečně domů. Už přeci řekli vše, co potřebovali, tak proč se zdržovat?
Ošidná kalkulace
Jenže nebylo premiéra Babiše, ten odpoledne objížděl předvolební mítinky v Roudnici, Litoměřicích a Lovosicích, ten měl podle plánu dorazit později. Vzhledem k tomu, že byl přihlášen dostatek vládních poslanců, hrozilo, že se bude hlasovat hodně pozdě.
Proto se Piráti tak čílili, Ivan Bartoš se dokonce dožadoval toho, aby si někdo z vládního tábora vzal přestávku. Vyčerpaní Piráti už nemohli vydržet to utrpení, když u pultíku je někdo z příznivců vlády. Něco takového je přeci proti lidským právům opozičních poslanců, kteří jsou přeci chytřejší, krásnější, modernější a demokratičtějsí než všichni ostatní dohromady.
Je těžké očekávat, že mi ti, které opakovaně urážím, půjdou z cesty a budou mlčet v koutku. Navíc když o nich neustále prohlašuji, jak jsou špatní. Nebo si snad demokraté na klíček domnívají, že na „jejich“ schůzi smí mluvit jen omezený počet oponentů?
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Ukradená schůze o nedůvěře. Jak se z ní stal nástroj politické prezentace a obstrukcí
Co bylo pravým účelem třídenního sněmovního cvičení, nám docela po lopatě přiznal Vít Rakušan: „Další hlasování, které bude vypovídat o důvěře této vládě, nás ale čeká už za několik dní. Věřím, že ti, komu budoucnost a bezpečnost naší země nejsou lhostejné, to přijdou vládním stranám dát najevo v komunálních a senátních volbách.“
Opozice se domnívá, že komunální volby mohou být referendem o Babišově vládě. Na jedné straně je to lákavá představa, na druhé ošidná kalkulace. Pokud se ke komunálním volbám dostaví obvykle malý počet voličů, bude to moci za referendum vydávat málokdo. A případné drtivé nevítězství opozičních stran může rozkývat nejednu předsednickou židličku.