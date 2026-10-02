Z mnoha pohledů byly ty tři dny ve Sněmovně festivalem marnosti. Ne že by někdo upíral opozici nárok na svolání schůze o vyslovení nedůvěry vládě, to je její právo. Všichni spíš marně pátrali po účelu.
Otázkou je, zda si náhodou nenechala opozice „ukradnout show“, protože v úterý odpoledne, na začátku schůze, promluvil předseda ODS Martin Kupka a pak se za pultíkem střídali jen ministři. Premiér to nepokrytě pochopil jako výzvu k předvolební agitaci a ministři před prázdným sálem defilovali s projevy plnými sebechvály. Možná to nebylo pěkné, ale patrně to bylo účinné, pozorovatelé se museli unavit již první den a to se opozičníci dostali ke slovu teprve druhý den kolem poledne.
A byli přesvědčiví? Ani trochu, Matěj Ondřej Havel vyčítal vládě Andreje Babiše, že neplní závazek dvouprocentních výdajů na obranu a vykřikoval o tom, že je to zbabělé chování. Aha, a minulá vláda, kterou pan Havel podporoval, tento závazek plnila? Také ne, ale činila tak patrně hrdinně.
Vít Rakušan přišel s obviněním, že zdravotnictví se hroutí, a objevil, že zdravotní péče je v některých regionech nedostupná. Možná to pan Rakušan neví, ale tohle je stav, který u nás trvá dlouhodobě, jenže přes okénko ministerské limuzíny to k němu dřív nedolehlo.
Mládež nová, mládež Hřibova
Úsměvní byli Piráti, kteří přišli na to, že bydlení je u nás nedostupné. Ano, již dlouhé roky. Už za předchozí Babišovy vlády byla situace na bytovém trhu nepříznivá, po celou dobu vlády Fialova kabinetu se podmínky zhoršovaly a za necelý rok nové Babišovy vlády trend pokračuje. Pravda je, že s tím nehnul nikdo, ale svádět to na Babiše, který vládne necelý rok, je dětinské. Ale můžeme být rádi, že si toho Piráti, kteří měli v minulé vládě bydlení na starosti, alespoň všimli.
Možná se u Pirátů na chvilku zastavme a vypíchněme jednu humornou epizodu, projev místopředsedkyně pirátského poslaneckého klubu Kateřiny Stojanové. Tato mladá dáma plamenně obvinila Andreje Babiše z toho, že její generaci ukradl budoucnost. Zatímco ona a její vrstevníci v potu tváře studovali, brigádničili a trpěli, tak Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně jen ztrácel čas tím, že se obhajoval ve svých kauzách.
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Odvolání vlády jako politické divadlo. Co by potom opozice vlastně dělala?
„Předali jste nám zemi s vyčerpanou vysoce průmyslovou ekonomikou s nízkou přidanou hodnotou, zemi montoven a skladů, ze které odcházejí zisky do zahraničí, zatímco u nás doma zůstávají jen nízké mzdy, drahé energie a zdevastovaná krajina. Místo abychom investovali do vědy, do mladých vědců a vědkyň, do startupů a moderních technologií, tvořily se dotační podmínky na míru pro toastový chléb a hnojiva. To není budoucnost, pane premiére, to je skanzen,“ líčila nám svůj svět paní poslankyně.
Poté, co popsala naši domovinu jako spálenou zemi, obvinila premiéra z toho, že rozděluje společnost, rozeštvává mladé proti starým, město proti venkovu, zaměstnance proti živnostníkům. Zkrátka Babiš naši zemi rozvrátil hospodářsky i společensky a paní Stojanová deset let strašlivě trpěla. Ale toho je konec, neboť nastupuje nová generace.
„Jako předsedkyně naší mladé vlády (pirátská stínová vláda mladé generace – pozn. red.), ale především jako člověk, který má velkou víru v budoucnost mojí generace a této země, zvednu rozhodně ruku pro vyslovení nedůvěry téhle vládě Andreje Babiše. Zvednu ji za celou svoji generaci. Zvednu ji za ty ztracené roky, které nám už nikdo nevrátí. Zvednu ji s tím vědomím, že náš čas, tedy čas nové, sebevědomé a odpovědné generace, teprve začíná,“ hřímala od pultíku Babišem zbídačená Pirátka.
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Ukradená schůze o nedůvěře. Jak se z ní stal nástroj politické prezentace a obstrukcí
Trochu sebelítostivá generace, napadne jednoho, ale na druhé straně, nic nového, už tu byla i „mládež nová, mládež Gottwaldova“, která měla být zárukou radikální změny poměrů a světlých zítřků. Jak to dopadlo, všichni víme. Ale nevyžívejme se v komických detailech.
Nevyužitý opoziční potenciál
Cenné na schůzi bylo vystoupení bývalého premiéra Petra Fialy, jeho řeč byla věcná, názorná a plná konkrétních příkladů. Fiala mluvil přesvědčivě, protože se neuchýlil k žádným ideologickým floskulím, bral to opravdu konkrétně a samozřejmě z pozic ODS. Kdo Petra Fialu poslouchal, patrně si všiml, že nikdo ze stranických lídrů mu rétoricky nesahá ani po kotníky.
Je to škoda, že pan Fiala změnil rétoriku až tak pozdě, ale možná potřeboval nějaký čas, aby se zbavil křeče, do které upadl jako premiér. Na druhé straně je zřejmé, že pokud jej ODS více nevyužije, šlape si po štěstí. Scházejí jí nejen rétoři, ale též lídři.