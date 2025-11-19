Jmenuješ? Nejmenuju! Kde chybí dobrá vůle, ani sebelepší pravidla nepomůžou

Být na místě čerstvě vzniklé „vládní“ většiny, tak by člověk program schůze škodolibě schválil, je tu totiž možnost, že se do rozpravy přihlásí všechny čerstvé poslankyně a budou mnoho hodin řečnit na téma: Babiš je zlo. Zdeněk Hřib přihodí pár nehlasovatelných návrhů, aby přesvědčil voličstvo o své pracovitosti.
K řečnění se pochopitelně přidají i všichni vrcholní představitelé minulé koalice. Ti zjevně ještě nevstřebali volební porážku a potřebují se s ní nějak vyrovnat. Tato schůze by jim mohla terapeuticky pomoci. Že to s Babišem nepohne, je jasné, ale proč neexhibovat, když to situace dovoluje?
Samozřejmě je velice těžké předpokládat, že by se dnešní mocipáni z ANO, Motoristů či SPD nějak zvlášť drželi zpátky. Čekejme spíš, že obě strany „barikády“ se budou vášnivě podílet na tom, aby nová sněmovna byla stejně zvlčilá a odpudivá jako ta minulá.
Dohoda, nebo poziční válka?
Spor o jmenování Andreje Babiše premiérem přitom není tak legrační, jak se nám může jevit z táborového „fotbalistického“ pojetí naší veřejné debaty. Nelze totiž říci ani „prezident má ve všem pravdu“, ani „Babiš se chová bezchybně“. Ano, oba dost komplikovaně hledají kompromis, ale debata je slušná. Zato fanoušci předčasně šílí.
|
Pane prezidente, budíček. Žijeme v parlamentním, ne prezidentském systému
Zastánci „majestátu“ Petra Pavla, jehož úmysly jsou chvályhodné, mu dávají za pravdu ve všem, přičemž požadavky týkající se programového prohlášení jsou již za hranou ústavy. Budou ti, kteří dnes tleskají Petru Pavlovi stejně nadšení, až bude – a použijme příklad hodně přehnaný a nepravděpodobný – prezident Tomio Okamura diktovat premiérovi Janu Lipavskému, co všechno má napsat do programového prohlášení své vlády? Pravidla buď platí pro všechny, nebo pro nikoho. Rozjede-li prezident svou sólo jízdu, pak se není věru nač těšit.
Zatím ale důvod ke strašení nemáme, oba protagonisté se tváří, že se chtějí dohodnout a v zájmu všech, nejen zúčastněných, je, aby se domluvili. Andrej Babiš má poslední možnost stát se premiérem, proto nějaké velké průtahy nejsou v jeho zájmu. Prezidentovi by časem popularita mohla začít klesat, kdyby nám třeba půl roku vládla Fialova vláda v demisi, a ta si zatím dává záležet na tom, aby dělala nové sněmovní většině jen naschvály.
Buď se prezident s Andrejem Babišem domluví na datu jmenování a termínu, kdy pretendent na premiérský post veřejně oznámí své řešení střetu zájmů, a pohneme se, nebo nás čeká poziční válka. Už nyní se objevují spekulace, že ani třetí pokus o jmenování premiéra, který náleží šéfovi sněmovny (Tomio Okamurovi), nemusí být úspěšný, protože ani jím navrženou osobu nemusí Petr Pavel chtít jmenovat. Ale to je hodně vzdálená úvaha, zatím nejsme ani u prvního pokusu.
|
Hradní poker na hraně chaosu. Babiš se jmenování premiérem nemusí dočkat
Prezident totiž mluví o tom, že Babiš má svůj střet zájmů „uspokojivě vyřešit“, přičemž je zřejmé, že arbitrem uspokojivosti je prezident. To může být hodně ošemetné, protože právní hodnocení bývají protichůdná i u zdánlivě jednoduchých kauz, a tak si oba protagonisté mohou sehnat prakticky libovolné množství expertiz dokazujících „uspokojivost“ či opak.
Až opadne hysterie
Asi to musí být veliké pokušení, mít všechno pod palcem a nebýt jako Miloš Zeman. Navíc se, jako u Zemana, vždy najdou tací, kteří budou prezidentovi schvalovat jakékoli chování a budou tomu říkat záchrana demokracie.
Ne, Petr Pavel opravdu nic špatného neprovedl, ale ani Andrej Babiš neporušil žádný zákon. Možná hysterie trochu opadne, až budeme dál od karnevalu oslav 17. listopadu. Máme prezidenta, čerstvě zvolenou sněmovnu, Senát i funkční soudnictví, naše demokracie ohrožena není, a proto je na místě, aby se garnitury u moci střídaly.