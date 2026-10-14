Jak vláda vytlouká klín klínem. Speciální daně nejen pro rafinerie jsou opět na scéně

Z tohoto pohledu jde o daň spravedlivou. Když má někdo jen tak štěstí, měl by se o něj částečně podělit s ostatními a nést přiměřené náklady na chod společnosti a státu. Ostatně, výhry v loterii od 50 tisíc výše také podléhají zdanění. Až potud lze vládní postup ocenit.
Jenže je tu ještě druhý pohled. Daň chce ministryně financí Alena Schillerová zavést také proto, že ve státním rozpočtu chybějí peníze. Třeba proto, že stát snížil daň z nafty. A tak se zaměřila tam, kde jsou vysoké zisky. A tím oborem je dnes rafinérství.
Prosakují ovšem zprávy, že to nebude poslední sektorová daň z mimořádných zisků, že přijdou další. Například již nějakou dobu se mluví o zbrojařích, kterým rostou zisky díky válce na Ukrajině, obavám z Ruska a tlaku amerického prezidenta na vyzbrojování Evropy. Je možné, že by mohla být i speciální bankovní daň, a jsou tu i některá další odvětví, která mají vysoké zisky.
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Přitom se nějak neobjevují úvahy a dokonce ani spekulace o tom, že by někdo z vlády Andreje Babiše navrhl mimořádné daně třeba pro velké agrochemické podniky, a to se čeká zdražení potravin.
Kdo má zrovna peníze
Sektorové daně pak vypadají dost jako účelová konstrukce. Nepomohou přitom argumenty, že rafinérská daň je spravedlivá a že jediný podnik, který ji bude v Česku platit, vlastní polský Orlen, a ten ji platí i ve své mateřské zemi. Ani to, že podobně postupovala i předchozí vláda Petra Fialy, která zavedla mimořádnou daň pro energetické podniky a pro banky. Mimochodem, vlastně dost neúspěšně, protože výnos z ní byl mnohem menší, než se předpokládalo.
Možná jde v konkrétní situaci o dobrá a dobře míněná řešení, ale systémově je to špatně. Jde o nepředvídatelnou daň zaváděnou za pochodu a vztahuje se jen na vybrané. A zástupci jednotlivých firem mají tendence lobbovat, aby se nové daně nevztahovaly na ně, ale na jiné (nejlépe konkurenci) či se vypočítávaly tak, aby se jim šlo vyhnout, takže výsledné daně nebývají z hlediska výběru a spravedlnosti optimální.
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Co s tím? Stát by měl stanovit obecná pravidla, podle nichž se mimořádné zisky daní, místo aby pokaždé hledal nový sektor, ve kterém se právě objevily peníze. Taková daň by musela zohledňovat nejen výjimečně dobré roky, ale i předchozí ztráty a nutné investice a nezaměřovat se jen na zisk a marže, ale i na další účetní položky. Ještě čistším řešením by pak bylo zavedení progresivní firemní daně. V době, kdy se rozevírají nůžky mezi příjmy z práce a kapitálu a umělá inteligence může tento trend ještě urychlit, je to legitimní téma k debatě.
Základem všeho má být ale to, že daňová pravidla se nemají vymýšlet podle toho, kdo má zrovna peníze, ale stát má nejprve stanovit pravidla a teprve potom podle nich vybírat daně.