Šlo o notoricky známé podobenství o zelináři, který vyvěšuje do své výlohy budovatelské heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“. V eseji Moc bezmocných z roku 1978 jím Havel vysvětloval své pojetí života v pravdě a života ve lži.
Pomiňme, že Minář celou tu metaforu trochu pomotal (Havlův zelinář má pro život v pravdě heslo odstranit, Minář naopak vyzval k vyvěšování nových „zelinářských“ hesel) a bláznivě ji narazil na realitu dnešní společnosti, která žije v demokracii už skoro stejně dlouho, jako předtím žila v totalitě.
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Kdoví zda si samozvaný revoluční vůdce Havlovu esej vůbec celou přečetl – přece jenom je to 90 stránek a je to trochu těžší čtení... Kdyby ji totiž dočetl do konce, asi by si v její závěrečné pasáži místo komplikovaného podobenství se zelinářem vypomohl raději Havlovou jednoznačnější představou, jak má a jak nemá vypadat demokratická politika. Tato představa totiž Minářovi a jemu podobným úžasně hraje do karet, ba někoho by mohlo až napadnout, že Minář je tak trochu Havlův duchovní syn.
Tradiční parlamentní demokracie
Václav Havel je dnes symbolem návratu země ke svobodě, demokracii, svobodným volbám či funkční parlamentní republice. Přitom máloco bylo disidentovi a prvnímu porevolučnímu prezidentovi tak vzdálené jako klasická parlamentní demokracie. A snad nejuceleněji to zformuloval právě v eseji Moc bezmocných.
„Upínat se k tradiční parlamentní demokracii jako k politickému ideálu a podléhat iluzi, že jen tato ‚osvědčená‘ forma může natrvalo zaručovat člověku důstojné a svéprávné postavení, bylo by podle mého názoru přinejmenším krátkozraké,“ píše Havel.
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Tehdy ani nikdy později nepřijal „celý ten statický komplex ztuchlých, koncepčně rozbředlých a politicky tak účelově jednajících masových politických stran, ovládaných profesionálními aparáty a vyvazujících občana z jakékoli konkrétní osobní odpovědnosti“. Před stranami dával přednost útlým, pružným, elitářským hnutím a parlamentní demokracii toleroval jen dočasně: „Tradiční parlamentarismus by mohl být jakýmsi vhodným přechodným řešením, které by pomohlo rekonstituovat zdecimované občanské sebevědomí.“
A právě občanská společnost byla základem, na němž stála představa jeho verze demokracie. Občanská společnost přitom v této představě nebyla jen soustavou spolků, neziskovek, nadací či církví, ale reálnou paralelní strukturou konkurující stranám, parlamentu a vládě, tedy alternativním centrem moci: „Nejde o nic jiného, než promyšleně delegovat část přerozdělovacích funkcí státu na jiné subjekty.“ Tyto subjekty občanské společnosti měly být přímo zapojeny do výkonu státní moci a dotovány z veřejných peněz, což by parlamentní demokracii překlopilo do podoby jakési demokracie korporativistické.
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Jistě, Havel toto psal v roce 1978, nicméně i mnohokrát později, třeba ve slavném rudolfinském projevu z roku 1997, potvrzoval, že ze své představy neuhnul ani o píď. Když ve volbách v roce 1992 Klausova ODS na hlavu porazila havlovské Občanské hnutí, bláhově se zdálo, že souboj o podobu české demokracie je jednou provždy rozhodnut. I dnešní bitva o zástupné téma mediálních poplatků ale ukazuje, že zápolení o podobu demokracie je nejspíš věčné.