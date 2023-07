Radost a bída. Ano, časy jsou zlé

Je to jak z nějaké grotesky: nachystáte malér (plánovaný schodek 295 miliard), pak se ukáže ještě větší malér (schodek 270 už v květnu), takže potom s pomocí dalšího úsporného balíčku (oněch dvacet miliard, co má vláda v druhé půli roku ušetřit) se dostanete na úroveň toho původního maléru, můžete to vydávat za veliký úspěch – a všichni vám zatleskají.

Ano, časy jsou zlé. Za covidu jsme zastavili půlku ekonomiky a ještě sypali zdravotníkům, hasičům i pedagogům. Ani jsme se neotřepali a válka na východě se spolu s drahými energiemi zakousla do rozpočtu zase odjinud.

Náš hlavní problém ale je, že bychom měli stamiliardové schodky i bez jakýchkoli výdajů na zbraně či uprchlíky. A tak letos budeme rádi, pokud projíme jen o tři sta miliard korun více, než vyděláme.

Kam jsme se to dostali, že takovou bídu vydáváme za úspěch?