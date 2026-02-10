Prosíme a apelujeme. Podporujeme-li zdravý životní styl, proč škrtat peníze pro skauty či tomíky?

Úhel pohledu   16:30
Padesát milionů. Tolik chybí v návrhu rozpočtu pro rok 2026 v kapitole ministerstva školství určené pro mládež. Tolik chybí na podporu skautů, mladých hasičů, pionýrů, woodcrafterů či tomíků, mladých turistů.

Skautský tábor. | foto: ČTK/Štěrba Martin

Na co spolky dětí a mládeže peníze potřebují? Na klubovny, jejichž nájem v některých případech roste raketovou rychlostí a které je potřeba také udržovat a opravovat. Na uspořádání turistických závodů, hasičských soutěží, na vydávání vlastních časopisů.

Na stany a vybavení kuchyní v přírodě. Na podporu chudších rodin, které si jinak nemohou dovolit své děti posílat na výpravy a expedice, to nejlepší dobrodružství dnešní doby. Na vzdělávání instruktorů, na kursy první pomoci, na prevenci sociálně patogenních jevů.

Vloni hospodařilo ministerstvo školství v této kapitole s částkou 297 milionů korun. Navrhované snížení na 249,6 milionu je obří, nepochopitelné a disproporční. Prostředky určené pro práci s mládeží padají nominálně pod rok 1990. Čísla jsou dohledatelná a neúprosná. Pokud by škrty prošly, jsme reálně na šestině podpory roku 1990.

Pro spravedlnost je třeba říci, že růžové to nebylo ani v minulém volebním období. Zatímco sportu se prostředky výrazně zvyšovaly, dobrovolníci pracující s bezmála čtvrtmilionem dětí a mladých lidí v celé republice, často v místech, kde je hasičský, turistický či skautský oddíl jedinou formou vyžití pro děti, si připadali jako chudí příbuzní.

Macinka zařízne „Brontíky“ ve školách, radujme se! A příště, milé děti, zruší fotosyntézu…

Nad rozdělováním peněz má přitom ministerstvo školství absolutní kontrolu. Granty podávané našimi spolky vyhodnocuje nezávislá komise, jsme pod drobnohledem finančních úřadů či NKÚ.

Kapka ve státním rozpočtu

Napišme to ještě jednou. Naši vedoucí vedou děti bezplatně. Dávají jim svůj čas a energii rádi a dobrovolně a nechtějí za to žádné peníze. Jsme v tomto smyslu v Evropě unikátní. Vedoucí a instruktoři připravují schůzky, organizují výlety, lámou si hlavu, kde nakoupit levnější jídlo na oddílové expedice, vzdělávají se, aby šli takříkajíc s dobou a aby děti dokázali odtrhnout od šerosvitných obrazovek mobilů a počítačů.

Oddíly, spolky, organizace pracují kontinuálně. Řada z nich má prvorepublikovou tradici. Skauti mají kořeny ještě v císařství. To je přeci unikátní a obdivuhodné.

Voláme, prosíme, apelujeme. Vraťte padesát milionů na podporu spolkového života dětí a mladých lidí! Je to kapka ve státním rozpočtu. Je to ale hodně peněz pro dobrou a potřebnou věc. Dítě, které projde oddílem ochránců přírody, skautů či táborníků, je lépe vybaveno pro život. Víkendy a léto tráví v pohybu, často bez mobilu či počítače. Učí se žít v partě, pohybuje se v neformálním prostředí. Je vedeno k samostatnosti. Ukázalo se to i během covidu: děti ze spolkového prostředí se s izolací a zákazy vyrovnávaly lépe.

Odkazujeme se i na vládní prohlášení. Vláda ministerského předsedy Andreje Babiše v něm chce podporovat zdravý životní styl, chce zlepšit prevenci patogenních jevů.

Nemůže být konkrétnějšího naplnění tohoto slibu než vyslyšet náš apel.

Aleš Sedláček je předsedou České rady dětí a mládeže a Tomáš Novotný předsedou Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Vstoupit do diskuse

Cibulka a Jagelka jednali s Klempířem. Zněl jak z jiné planety, řekli

Michal Jagelka a Aleš Cibulka (vlevo). (10. února 2026)

Chameneí omilostnil přes 2000 vězňů, zadržené demonstranty vynechal

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí komentuje situaci v Sýrii. (11....

Koalice chce omezit právo poslanců řečnit. Opozici vadí výjimka pro Okamuru

Vít Rakušan (STAN) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Úhel pohledu

Babišova vláda nepotřebuje Rady, natož rady. Přece se nenechá znovu napálit

Premiér Andrej Babiš na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna 2026

Bronz vybojovali italští curleři, o zlato se večer utkají Švédsko a Spojené státy

Italští reprezentanti v curlingovém turnaji smíšených dvojic Constantiniová a...

Pavel v Mnichově vystoupí v debatách i na literárním večeru. O Macinkovi se nezmínil

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Úhel pohledu

Prosíme a apelujeme. Podporujeme-li zdravý životní styl, proč škrtat peníze pro skauty či tomíky?

Skautský tábor.

Titán v nové zbroji a lesku. I v luxusu může být místo pro experiment, technologii a osobní příběh

Tiffany & Co, Pharrell Williams

Učitel ve Francii čelí obvinění ze zneužití 89 dětí. Zabil také svou matku a tetu

French police patrol outside the prison where an inmate in one of France's most...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna. Hornig na 26. místě

Johan-Olav Botn vítězí ve vytrvalostním závodě.

Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.