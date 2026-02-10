Prosíme a apelujeme. Podporujeme-li zdravý životní styl, proč škrtat peníze pro skauty či tomíky?

Na co spolky dětí a mládeže peníze potřebují? Na klubovny, jejichž nájem v některých případech roste raketovou rychlostí a které je potřeba také udržovat a opravovat. Na uspořádání turistických závodů, hasičských soutěží, na vydávání vlastních časopisů.
Na stany a vybavení kuchyní v přírodě. Na podporu chudších rodin, které si jinak nemohou dovolit své děti posílat na výpravy a expedice, to nejlepší dobrodružství dnešní doby. Na vzdělávání instruktorů, na kursy první pomoci, na prevenci sociálně patogenních jevů.
Vloni hospodařilo ministerstvo školství v této kapitole s částkou 297 milionů korun. Navrhované snížení na 249,6 milionu je obří, nepochopitelné a disproporční. Prostředky určené pro práci s mládeží padají nominálně pod rok 1990. Čísla jsou dohledatelná a neúprosná. Pokud by škrty prošly, jsme reálně na šestině podpory roku 1990.
Pro spravedlnost je třeba říci, že růžové to nebylo ani v minulém volebním období. Zatímco sportu se prostředky výrazně zvyšovaly, dobrovolníci pracující s bezmála čtvrtmilionem dětí a mladých lidí v celé republice, často v místech, kde je hasičský, turistický či skautský oddíl jedinou formou vyžití pro děti, si připadali jako chudí příbuzní.
Nad rozdělováním peněz má přitom ministerstvo školství absolutní kontrolu. Granty podávané našimi spolky vyhodnocuje nezávislá komise, jsme pod drobnohledem finančních úřadů či NKÚ.
Kapka ve státním rozpočtu
Napišme to ještě jednou. Naši vedoucí vedou děti bezplatně. Dávají jim svůj čas a energii rádi a dobrovolně a nechtějí za to žádné peníze. Jsme v tomto smyslu v Evropě unikátní. Vedoucí a instruktoři připravují schůzky, organizují výlety, lámou si hlavu, kde nakoupit levnější jídlo na oddílové expedice, vzdělávají se, aby šli takříkajíc s dobou a aby děti dokázali odtrhnout od šerosvitných obrazovek mobilů a počítačů.
Oddíly, spolky, organizace pracují kontinuálně. Řada z nich má prvorepublikovou tradici. Skauti mají kořeny ještě v císařství. To je přeci unikátní a obdivuhodné.
Voláme, prosíme, apelujeme. Vraťte padesát milionů na podporu spolkového života dětí a mladých lidí! Je to kapka ve státním rozpočtu. Je to ale hodně peněz pro dobrou a potřebnou věc. Dítě, které projde oddílem ochránců přírody, skautů či táborníků, je lépe vybaveno pro život. Víkendy a léto tráví v pohybu, často bez mobilu či počítače. Učí se žít v partě, pohybuje se v neformálním prostředí. Je vedeno k samostatnosti. Ukázalo se to i během covidu: děti ze spolkového prostředí se s izolací a zákazy vyrovnávaly lépe.
Odkazujeme se i na vládní prohlášení. Vláda ministerského předsedy Andreje Babiše v něm chce podporovat zdravý životní styl, chce zlepšit prevenci patogenních jevů.
Nemůže být konkrétnějšího naplnění tohoto slibu než vyslyšet náš apel.
Aleš Sedláček je předsedou České rady dětí a mládeže a Tomáš Novotný předsedou Asociace turistických oddílů mládeže ČR