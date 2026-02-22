Krok správným směrem. Po letech slibů ministerstvo poprvé zveřejnilo, jak (ne)umíme léčit

To je bezesporu významný posun. Zároveň je však třeba říci, že jde teprve o začátek – a že skutečná hodnota tohoto kroku se ukáže až ve chvíli, kdy zveřejňování dat přestane být pohodlné.
O co konkrétně jde?
Cévní mozková příhoda postihne ročně přibližně dvacet tisíc lidí a více než desetina z nich do třiceti dnů umírá. V její léčbě přitom platí jednoduché pravidlo: výsledek závisí především na rychlé dostupnosti účinné léčby. Nově zveřejněná data proto přirozeně vzbudila velký zájem veřejnosti i médií. Poprvé se totiž zdá, že si každý může „zkontrolovat“ svou nemocnici.
Jenže právě zde je třeba brzdit přehnaná očekávání.
Apel na medicínskou poctivost
Současná podoba zveřejnění je pro běžného pacienta velmi obtížně pochopitelná. Průměrný pacient se v tabulkách, metodikách a rozdílech mezi typy center orientovat nebude – a ani nemůže. Většina z nich si tudíž výsledky aktivně hledat nebude, a pokud ano, pravděpodobně se v nich ztratí.
Smyslem těchto dat proto nemá být individuální „výběr nemocnice“, ale profesionální kultivace systému jako celku. Pokud mají mít pro veřejnost praktický význam, bude nutné je do budoucna výrazně zjednodušit – podobně jako to udělali například Němci ve svém Atlasu nemocnic.
Ještě důležitější je ale způsob interpretace. Zveřejněná čísla jsou často čtena jako žebříčky nemocnic. Takový pohled je však zavádějící. Rozdíly ve třicetidenní úmrtnosti totiž nevypovídají primárně o kvalitě práce lékařů či sester. Vypovídají především o tom, jak je dané pracoviště vybavené, jaké má možnosti a v jak propracovaném systému funguje.
Tam, kde je dostupná moderní léčba, specializovaný tým a možnost nejúčinnějších terapeutických postupů, jsou výsledky prostě lepší. Data tedy neodhalují „špatné zdravotníky a nemocnice“, ale výraznou nerovnost v dostupnosti optimální péče. A právě tato nerovnost by měla být hlavním cílem nápravy.
Typickým příkladem systémového selhání jsou sekundární transporty pacientů z Karlovarského kraje do Prahy. Převážet pacienta s mrtvicí na dlouhou vzdálenost je u onemocnění, kde „čas je mozek“, špatným řešením. Nejde však o selhání konkrétní nemocnice, ale o důsledek rozhodnutí těch, kteří síť péče plánují a řídí. Zveřejněná data tuto slabinu pouze odhalila – sama o sobě ji ovšem nevyřeší.
Z historie kardiologie víme, že samotné měření a zveřejňování výsledků má silný sebekultivační efekt. Nikdo nechce být dlouhodobě mezi nejhoršími a tlak na zlepšení vzniká i bez direktivních zásahů. To ale platí jen tehdy, pokud jsou data měřena nezávisle. Parametry založené na vlastním měření a reportování mají vždy tendenci ke zkreslování a nadhodnocování vlastní kvality. Právě proto je třeba klást důraz na ukazatele, které systém nemůže „vylepšit pouze na papíru“ – například na třicetidenní úmrtnost.
Tento parametr je zároveň vhodný pro hodnocení českých výsledků v mezinárodním kontextu. V domácí debatě se často objevuje tvrzení, že Česká republika je naprostá světová špička v léčbě cévních mozkových příhod. Data OECD však ukazují, že se pohybujeme spíše kolem průměru vyspělých zemí (data OECD). Některé státy dosahují podstatně lepších výsledků. To není důvod k panice, ale apel na medicínskou poctivost. Bez ní ztrácí veřejná debata důvěryhodnost.
Diagnóza bez léčby
Skutečnou zkouškou ministerského odhodlání nebude zveřejňování dat v oblastech, kde česká medicína relativně funguje. Tou bude ochota zveřejnit výsledky i tam, kde se nám dlouhodobě nedaří. Rozdíly mezi centry v úmrtnosti nebo závažných komplikacích totiž mohou dosahovat řádu stovek procent. Právě tehdy se ukáže, zda transparentnost nebyla jen jednorázovým gestem.
A ještě důležitější bude to, co přijde poté. Zda zveřejněná data povedou k reálným změnám systému – k úpravě sítě, k posílení regionů, k rušení bizarní reality, kdy dvě centra pracují bezprostředně vedle sebe, a naopak k investicím tam, kde mají největší přínos pro pacienta. Bez těchto kroků zůstane transparentnost pouhou diagnózou bez léčby.
Zveřejnění dat je chvályhodný krok správným směrem. Ale teprve ochota ukazovat i nepříjemná čísla a podle nich měnit systém rozhodne o tom, zda šlo o skutečný průlom, nebo jen o dobře vypadající začátek.