Nedělejme z prevence vědu. Nekouřit, hýbat se a zdravě se stravovat stačí

K dispozici máme velice dobré a dlouhodobé statistiky ukazující nejčastější příčiny úmrtí v České republice. Pokud se vyhneme krátkodobým trendům, jako byla například koronavirová pandemie, pak vidíme, že přibližně 40 procent z nás umírá na onemocnění srdce a cév a další čtvrtina zemře na nádory.
Sečteme-li tyto dvě zdaleka nejdůležitější položky, pak dva ze tří zemřeme pravděpodobně na onemocnění onkologické nebo kardiovaskulární. Jakkoliv nechci být nepřesný, všechny ostatní příčiny úmrtí lze vyjádřit jednocifernými čísly a v další úvaze je tedy budeme nepřesně považovat za „zanedbatelné“.
Čím více pohybu, tím lépe
Jestliže dvě třetiny z nás umírají na dvě skupiny onemocnění, musíme si položit otázku, zda bychom pro ně našli společné rizikové faktory. Jejich intervencí bychom totiž mohli efektivně snížit výskyt těchto nemocí, což by na úrovni celé populace vedlo nejen k prodloužení průměrné délky života, ale pravděpodobně i k prodloužení života ve zdraví, tedy ke zlepšení jeho kvality.
A na tuto otázku je docela jednoznačná odpověď. Ano, již celá desetiletí známe rizikové faktory nemocí, jež nás později zabijí. Na prvním místě je to kouření, na druhém dostatek pohybu a na třetím složení naší stravy.
Z uvedeného plyne, že znesnadnění kouření (jakéhokoliv typu) ať už cenou těchto výrobků nebo restrikcemi stran míst, kde se (ne)smí kouřit, povede k velmi rychlému zlepšení zdravotního stavu naší populace. K tomu je třeba přidat i „soft“ argumenty ukazující, že kouření je dnes naprosto nemoderní a vyspělost společnosti lze posuzovat i podle výskytu tohoto zlozvyku.
Dostatek pohybu dnes definujeme asi 150 minutami středně intenzivní aktivity týdně. Tato hodnota byla stanovena kvůli maximálnímu zjednodušení celé problematiky, stejně jako například hranice 10 tisíc kroků denně. Ve skutečnosti platí, že jakákoliv fyzická aktivita – od plavání, rychlé chůze, tance, protahování, posilování nebo třeba běhání – je prospěšná a lze shrnout, že až téměř do hranice vrcholového sportu platí, že čím více, tím lépe. Pokud by české děti měly ve škole každý den zábavný tělocvik podobně, jako tomu bylo už v antice, nemuseli bychom se vztahu k pohybu učit (myšleno nutit) až v dospělosti.
Pokud zkoumáme složení jídla a pití průměrného obyvatele naší země, pak vidíme, že bychom se měli omezit v příjmu živočišných tuků, soli, cukru a alkoholu. Zní to jednoduše, realizuje se to hůře. Je však vysoce pravděpodobné, že důležitější jsou první dvě jmenovaná rizika a nekouření a pohyb již samy o sobě jsou velmi významnými kroky k dlouhému životu.
|
Preventivní prohlídky se od ledna změní. Praktici častěji vyšetří cukr i EKG
A ještě jedna informace je naprosto klíčová – změnit způsob života ve smyslu eliminace výše popsaných rizik má smysl prakticky v kterémkoliv věku. Platí tedy název slavného amerického filmu „lepší pozdě nežli později“.
Stačí se dostavit na prevenci
K prevenci dnes zdravotníci doplňují různé programy, v nichž se celkem jednoduše dají detekovat určitá onemocnění již ve svých časných stádiích, která jsou léčebně ještě ovlivnitelná. Proto se ženám dělá mamografie, mužům měříme prostatický sérový antigen (PSA), všem hodnotíme hladinu cukru v krvi, natáčíme EKG nebo měříme krevní tlak.
Tato a mnoho jiných vyšetření se s rozvojem medicíny ještě budou dělat. Účinnost těchto opatření však může člověk ovlivnit pouze tím, že se na preventivní prohlídku dostaví. Výsledek však ve svých rukou nemá a to je ten klíčový rozdíl oproti faktorům zmíněným výše.
Při nastíněné relativní jednoduchosti celé problematiky se mi zdá, že utvářet kvůli ní nové ministerstvo není úplně dobrý nápad. Místo toho by stačilo prosadit několik klíčových opatření k tomu, abychom plošně znesnadnili kouření a přiměli obyvatele naší země k pravidelnému pohybu. Jakékoliv bonusy nebo malusy by v tomto smyslu byly dobré. Nechť se pak každý rozhodne naprosto dobrovolně, jaký způsob života mu stojí za to.