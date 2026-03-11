Proč vyletěl šéf KRNAPu? Nevíme. Vládě škodí strategická komunikace, kterou odmítla

Podobný dojem skýtá i odvolání Robina Böhnische, ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Zřizovatelem parku je ministerstvo životního prostředí (MŽP). Když do něj nastoupila parta Motoristů sobě, ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek, začaly se šířit zvěsti, že ochranu přírody uzpůsobí obrazu svému. Že příroda už se nebude chránit pro své unikátnosti (třeba alpinské pásmo v Krkonoších či ledovcová jezera na Šumavě, což tu nikde jinde není), ale pro společenské využití.
Pouhá nálepka? Mohlo to tak vypadat. Červený a Turek se nechali slyšet, že na národní parky sahat nebudou, jen ořežou jejich rozpočty. Přátelsky přijali i šéfy všech našich národních parků. Ale ouha. Pár dnů poté ministr Červený odvolal šéfa KRNAPu, aniž by k tomu dal nějaké vysvětlení.
Co si o tom pomyslet? To je problém. V situaci, kdy schází čímkoliv zdůvodněné vysvětlení, zbývají jen spekulace. Anebo konstatování, že ministerstvu životního prostředí, ba možná celé Babišově vládě, škodí způsob jednání a komunikace. Řekněme strategické komunikace. Tedy to, čemu se ještě loni dnešní vláda posmívala. To, co v Otakaru Foltýnovi, šéfovi strategické komunikace vlády, odmítala.
Proti Böhnischovi nikdo nic nemá, jen MŽP
Dost lidí jistě namítne, že žijeme v demokracii, úřady jsou obsazovány podle výsledků voleb, takže připadne-li MŽP Motoristům, mohou si s tím resortem dělat, co chtějí. Mohou národní parky přeměnit k obrazu svému. V Krkonoších mohou povolit vjezd aut do alpinského pásma. Na Šumavě plavbu lodí po ledovcových jezerech.
Nemohou. Národní parky jsou zřizovány zákonem a na ten je krátká i ta či ona výkonná moc. Ale personální věci úředníci dělat mohou, to je v souladu s předpisy.
Jenže tady platí i jiné věci. Je-li něco v souladu s psanými předpisy, musí to být v souladu s politickými instinkty i pudem sebezáchovy? Či přesněji. Je v souladu s instinkty a pudem sebezáchovy, je-li vyhozen ředitel KRNAPu Böhnisch, aniž by bylo zveřejněno zdůvodnění?
Z MŽP i KRNAPu zaznívá, že se pánové oboustranně dohodli a důvody nebudou veřejně probírat. Dejme tomu. Zatím to nikdo nezpochybnil. Ale i ten, kdo o ministru Červeném neví skoro nic ani netrpí předsudečnou záští vůči straně Motoristé sobě, si může pomyslet, že když ta parta má nálepku nepřátel přírody, chce se jí zbavit. Třeba tím, že bude o svých krocích a rozhodnutích jakž takž otevřeně mluvit. Jenže ona to nedělá. Což vede k následující situaci.
Když chtějí média získat k odvolání šéfa KRNAPu argumenty a protiargumenty, převažují protiargumenty. Logicky. MŽP o svých argumentech mlčí. Lidé, kteří se k tomu vyjadřují, hájí Böhnische. Například Michael Hošek, což není žádný aktivista, ale prezident evropského sdružení národních parků, v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Není to fanatik, chápe třeba Finy, že kvůli výdajům na obranu ořezali peníze pro národní parky, ale věcný důvod pro vyhazov Böhnische nevidí.
Když shrnula argumenty a protiargumenty ČTK, výhrady proti Böhnischově Správě KRNAPu vznesl jen starosta Harrachova Vašíček. Ne kvůli samotnému parku, toho si cení, ale jen proto, že ochránci přírody se vrhli i na takové detaily, jako je úprava chodníků v centru města Harrachova. Ale všechny ostatní názory Böhnische hájily.
Červený ukázal, jak se to dělat nemá
Upřímně, co od tohoto způsobu komunikace ministr Červený a celá vláda očekávají?
Vrátíme-li se v duchu o půl roku zpět, ještě je v paměti nešťastný šéf strategické komunikace Fialovy vlády Otakar Foltýn. I jeho slovník označující názorově odlišné lidi za „zombíky“, ba „svině“. Jeho „komunikační karty“ působící tak trochu jako z Orwella.
Ano, Foltýn jako šéf vládní komunikace sehrál neblahou roli. Svou troškou přispěl k volební porážce. Ale plyne z toho, že když to Foltýn dělal špatně, tak veškerá komunikační strategie vlády je nesmysl? To je jako říci, že když se za socialismu znemožnila plánovaná ekonomika, odmítneme veškeré plánování a nebudeme si plánovat ani dovolenou.
Ne. Způsob vyhazovu ředitele Správy KRNAPu Böhnische je krystalickou ukázkou toho, jak vláda strategickou komunikaci dělat nemá. Že když z jakéhokoliv důvodu něco nevysvětlí, na veřejnosti se ke slovu dostanou výhradně protiargumenty a tím věrohodněji znějí. Dojde to Babišově vládě, nebo se cítí natolik suverénní (někdo by řekl arogantní), že to „má na háku“?