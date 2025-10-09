Povolební paradox: Motoristé sobě míří na ministerstvo životního prostředí

A z mediálních výstupů mimo jiné vyplývá i varianta, že by Motoristé sobě mohli získat post ministra životního prostředí. Což se na první pohled může jevit jako velmi zajímavý paradox.
Toto relativně nové politické uskupení samo sebe definovalo jako odborně vedená alternativa proti drahému životu, přebujelé byrokracii a regulacím, jež podle nich komplikují dopravu i podnikání. Jak už z názvu uskupení vyplývá, jednou z podporovaných oblastí má být doprava, která je však považována za znečišťovatele životního prostředí (pomineme-li tedy transformaci autoprůmyslu k elektromobilitě). Rozhodně jsou proti povinnému zákazu spalovacích motorů, omezování automobilismu nebo plošným dotacím na elektromobily.
Přejdeme-li k oblasti ekologie a ochrany přírody, která by měla spadat do gesce ministerstva životního prostředí, tak Motoristé opakovaně hovořili rovněž o tom, že by chtěli cílit na ekologickou politiku se „zdravým rozumem.“ Tedy chránit přírodu, ale bez zásahů, které podle nich poškozují ekonomiku nebo zvyšují životní náklady. Zároveň chtějí, aby stát „investoval do ochrany krajiny a vody, nikoli do administrativních projektů bez skutečného přínosu.“
„Zdravý rozum“ vs. environmentalismus
Otázkou je, jak v tomto směru „zdravého rozumu“ (kromě podpory aut se spalovacími motory) brát i podporu uhlí jako energetického zdroje i do budoucna. Myšlenkami na obranu „uhlí a aut“ již byl plný jejich loňský prosincový kongres. „Uhlí není a nesmí být vnímáno jako nepřítel,“ prohlásil tehdy šéf uskupení Petr Macinka. Ten se mj. také nechal slyšet, že na současné klimatické změny má člověk jen zanedbatelný vliv. „Představa, že na to má nějaký dominantní vliv člověk, je představa falešná, představa nevědecká,“ uvedl Macinka v rozhovoru s Deníkem N.
A právě Macinka je nyní v médiích jmenován jako kandidát na post ministra životního prostředí. Jak by se popasoval s touto rolí, kdy hlavním úlohou tohoto resortu je již 35 let ochrana přírody a životního prostředí, je velkou otázkou. Stejně jako s jednou z rolí MŽP, které je z definice na jeho webu i „ústředním orgánem státní správy pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu.“
Nemluvě o tom, že toto ministerstvo „koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.“ Pokud se však skutečně Motoristé sobě domluví s ANO na tom, že budou MŽP řídit, nejsem si jistý, že i v kontextu výše uvedených řádek i vyjádření „moto-zástupců“ dokážou tyto funkce splnit. Ale třeba se v této oblasti chtějí řídit jedním z Murphyho zákonů: „Politik je osoba, která tvrdí, že pracuje pro lid, a přitom dělá pravý opak“…