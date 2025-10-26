Motoristé nemohou řídit ministerstvo životního prostředí. Nemá volant

Miliardář František Fabičovic daroval v dubnu Motoristům milion korun. Zároveň se s MŽP chce ještě roky soudit o vznik CHKO Soutok, kde má oboru. Ministr u těchto soudních sporů bude z výkonu své funkce hájit svůj resort. Petr Macinka nicméně před zvolením řekl: „Vidíme šílené tlaky na vznik chráněné krajinné oblasti, proti které budeme určitě bojovat“.
Já bych řekl, že zde především vidíme šílený konflikt zájmů Petra Macinky. Fabičovic byl i přímým majitelem společnosti založené Moravskými naftovými doly, která proti zřízení CHKO Soutok vystupovala. Moravské naftové doly vlastní skupina KKCG a mají finanční vazby na Rusko. Pavel Šaroch, vedoucí investic skupiny, daroval Motoristům letos v září dva miliony korun.
Miliardář Pavel Tykač daroval Institutu Václava Klause loni 10 milionů korun. Jeho tehdejší mluvčí Petr Macinka přitom uváděl, že „každý z našich sponzorů se může spolehnout, že to, co laskavě podpořil v jednom roce, mu bude stát za podporu opakovanou i v letech dalších“. Přitom ministr životního prostředí nyní musí svým jednáním zajistit, aby Tykač neobral o půl miliardy korun obce na Mostecku.
Macinka, sponzor a CHKO Soutok. Jak by mohla protizelená ideologie zakrýt střet zájmů
Podnikatel v energetice Marada Ruben daroval Motoristům 2,5 milionu korun, je přitom majetkově spojený s kamenolomem či developerským byznysem Jiřího Peřiny. Přítel Radovana Krejčíře miliardář Richard Chlad podnikající v energetice sponzoroval Motoristy více než dvěma miliony korun.
Proti všem
Třetím důvodem, proč Motoristé nemohou MŽP řídit, je, že jsou v neřešitelném rozporu s programem ANO, fakty, vědci, úředníky ministerstva, prezidentem, samotným Andrejem Babišem i širokou veřejností.
Motoristé například chtějí zrušit kotlíkové dotace či princip bezzásahovosti v národních parcích, které ANO naopak dlouhodobě prosazuje. Petr Macinka přitom do omrzení opakuje dávno vyvrácenou klimaskeptickou propagandu a v návaznosti na ni chce zrušit zákony i mezinárodní závazky České republiky v ochraně klimatu.
„Nezbude ani květinka!" Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí
Když Andreje Babiše a prezidenta republiky vyzvali k řešení tohoto problému vědci, Petr Macinka je napadl. Pro ministerstvo je přitom spolupráce s těmito nyní již více než 70 profesory a 100 docenty zásadní. Říká-li Macinka navíc, že „poteče zelená krev“, ohrožuje tím stamiliardy z evropských fondů, které jdou domácnostem v rámci Nové zelené úsporám. Pokud by personálně vyprázdnil ministerstvo, Česká republika neušetří, ale její občané přijdou na dlouho o peníze.
Babišova odpovědnost
Macinka slovně útočil na manželku prezidenta, Agrofert i Andreje Babiše. V neposlední řadě ale vyhrožuje lidem. Není tak divu, že se proti jeho jmenování na demonstraci postavilo pět tisíc lidí v Praze a 1200 v Brně. Stalo se tak nedlouho po sedmimilionové demonstraci proti oligarchizaci politiky v USA.
Ministerstvo životního prostředí se nesmí dostat do zajetí. Musí ho řídit někdo, kdo to zvládne. Jsem přesvědčený, že je třeba Andreji Babišovi neustále připomínat, že je to on, kdo je nyní odpovědný za naše životní prostředí. S Motoristy by se jako dosud jen plácal v samých kauzách, a potápěl tak i celou vládu.
Autor se v Hnutí Duha věnuje ochraně lesů a propojuje vlastníky lesů, kterým záleží na biodiverzitě. Tento text vychází z prohlášení, které zaznělo ve středu 22. října 2025 před více než 1200 občany na demonstraci Brno střeží MŽP.