Zelená krev. Co se stane, až se splní Macinkův sen?

Letos v prosinci se panu Macinkovi jeho přání téměř jistě splní a MŽP Motoristé dostanou. Milovníci krvavých podívaných ale ostrouhají, na žádné rituální podřezávání příliš ekologizujících úředníků ve vestibulu ministerstva nedojde.
|
„Poteče zelená krev“? Ale ministr nemá být bodrý strážce národního parku v obleku
Ty tam jsou naštěstí časy, kdy Klement Gottwald v prosinci 1929 v československém parlamentu hřímal, že se bolševici jezdí do Moskvy učit, jak zakroutit buržoustům krkem, a pak se do toho hned, jak se v osmačtyřicátém dostal k moci, pustil. Jeho oběti dodnes leží v bezejmenných hromadných hrobech.
V Česku však opět naštěstí politici mají silné názory na jazyku, avšak skutek utek. Viděl snad někdo stranickou legitimaci ČSSD svázanou do kůže člena ODS, tak jak to v roce 1998 sliboval Miloš Zeman? Potkal někdo v roce 2006 Mirka Topolánka, jak se v čele party ministrů vyzbrojené dlouhými noži žene tmou, když rok předtím sliboval noc dlouhých nožů?
Jsou tu navíc i praktické překážky, sehnat opravdovou zelenou krev by byla fuška. Mají ji jen někteří červi, pár mořských bezobratlých a členovců. Jednomu chlapíkovi, který se ve Vancouveru předávkoval lékem sumatriptan, sice krev zezelenala, ale jen na chvíli. Alespoň tak o tom referoval v roce 2007 britský deník The Sun.
A mimozemští humanoidi Vulkánci ze Startreku, jejichž krev má díky mědi též zelenou barvu, navážou oficiální kontakt s Pozemšťany až v roce 2063. To už strana Motoristé sobě patrně existovat nebude a taky panu Macinkovi bude pětaosmdesát, takže bude mít nejspíš jiné starosti.
|
Ekologové odmítají Macinku, o životním prostředí budou jednat dál jen s Babišem
Čím však naplní svou vizi křížové výpravy proti zelenosti teď, když má ministerstvo téměř v klíně? Jak už dal najevo, začne zrušením teprve v červenci vyhlášené chráněné krajinné oblasti Soutok, území lužních lesů a luk kousek od jeho rodiště. Rádi ho v tom podpoří tamní zemědělští podnikatelé i významný sponzor Motoristů pan Fabičovic, jenž tam vlastní pěknou loveckou oboru.
Pravda, ve volebním programu Motoristů o Soutoku sice nemluví. Ale hezky se vejde do subkapitolky začínající slovy: „Lesy nejsou muzeum…“ a končící větou „Opustíme princip tzv. bezzásahovosti.“
Pokud jde o zápas se zhoubnými zelenými myšlenkami, o těch se v programu mluví. Je v něm slíben recept, jak se zbavit zelené šikany z Bruselu, čím nahradit zelený extremismus, jak odmítnout zelené přirážky, jak skoncovat se zelenou energetikou, jak vzdorovat zeleným lobby, jak bojovat proti zelené ideologii.
Takže pokud si někdo myslí, že jsme se octli na nějaké křižovatce, kam bude české ministerstvo životního prostředí směřovat dál, Motoristé slibují: Pokud budeme řídit my, žádná zelená na téhle křižovatce nikdy nenaskočí!
Jaká ale? Červená? Nebo tam dají značku slepá ulice?