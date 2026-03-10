Nová vláda nepohne s výstavbou nových bytů, ani s rekonstrukcemi těch starých

Ministr životního prostředí Igor Červený chce, aby stát napříště neposílal peníze majitelům rodinných či bytových domů, ale rovnou bankám, chce totiž dotovat úroky z půjček, respektive je kompletně hradit. Program samozřejmě omezí i maximální výši úvěru a ministerstvo též počítá s přímou dotací pro nízkopříjmové majitele, ti mohou získat až 250 tisíc na zateplení a 150 tisíc na obnovitelný zdroj energie.
Asi nejpodstatnější je to, že zatímco minulá vláda do programu dala 32 miliardy, nová vláda chystá jen necelé čtyři a půl. Z toho lze odvodit, že peníze brzy dojdou a vláda se patrně zachová podobně, jako se zachovala ta minulá Babišova v případě kotlíkových dotací, a peníze někde sežene. Program nadto zavazuje stát na dlouhé roky dopředu, pokud úroková sazba výrazně vyskočí, stát zaplatí násobně víc, než dnes autoři programu připouštějí.
Dotování majetných
Problém je jinde, zase se dotují především majetní. Pokud stát shání peníze, mohl by ze dne na den zrušit například daňové zvýhodnění na úroky z hypoték. Při dnešních cenách nemovitostí na hypotéku dosáhnou jen lidé s příjmem přes 100 tisíc, přičemž průměrná mzda je přesně poloviční a ani na tu nedosáhnou dvě třetiny pracujících. Není to náhodou dotace, kterou jedné desetině obyvatel vyplácí „zbylých“ devět desetin, aby si mohla koupit další investiční byt?
|
Místo dotací bezúročné půjčky. Červený představil změny v Nové zelené úsporám
Dotace mají jediný důvod a účel, aby domy a byty byly méně energeticky náročné. Europarlament dokonce schválil cíl, že všechny domy a byty na území EU mají být od roku 2050 klimaticky neutrální. Ovšem otázkou, kdo tuto gigantickou investici zaplatí, především v chudších členských státech, se nikdo nezabývá. Nynější programy ministerstva (a to bereme v potaz i minulé vlády) jen de facto zabetonovávaly stav, kdy bohatí, kteří by na zateplení měli tak jako tak, pobírají dotace a chudí na ně nedosáhnou. Popravdě řečeno chudí na ně nemají.
Nové řešení, kdy stát bude platit úroky z úvěrů, je pouhou kosmetickou změnou systému původního. Navíc to může parádně vyhovovat bankám, úroky mají jisté, přímo od státu. Stejně jako si nová vláda marně slibuje zázrak od nového stavebního zákona, ani nový program ministerstva životního prostředí žádnou změnu nepřinese. Pár tisíc domů a bytů se zateplí, alespoň to.
Na cestě do katastrofy
Stejně jako minulý ministr Hladík, ani současný ministr Červený se nezabývají otázkou, co s venkovskými nemovitostmi, jejichž majitelé jsou příliš chudí, anebo staří na to, aby dostali nějaký úvěr. Tržní komsomolci patrně řeknou, že chuďasové budou muset nemovitost prodat. Proč ne? V naší zemi je spousta miliardářů, kteří systematicky skupují byty a domy a proměňují je v Airbnb.
Spekulanti, kteří budou kupovat domky od těch, kteří nemají na jejich vynucenou rekonstrukci, se již třesou. Alespoň se ti, které astronomické ceny bydlení vyženou z měst, budou mít kam nastěhovat. A chudí? Ti si přeci za všechno mohou sami, jak praví převládající doktrína.
Když člověk sleduje dlouhodobý vývoj nejen na trhu s bydlením, neubrání se pocitu, že cílevědomě kráčíme do katastrofy: bohatí exponenciálně bohatnou, chudí jsou na tom stále hůř a střední třída se scvrkává. Ještě jedno desetiletí podobného vývoje a Evropa exploduje sociálními bouřemi.