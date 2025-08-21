Ministr Stanjura konečně říká pravdu. Kápl na ni ale s pořádným zpožděním

Skvělé! Jeden z čelných představitelů ODS konečně pochopil, že průšvih je veliký, jenže na to potřeboval víc než dva měsíce.
Ještě 2. června premiér Fiala celou kauzu popisoval jako „překvapivou historku“ kolegy Pavla Blažka. Premiér uvěřil tomu, že ministr spravedlnosti z titulu své funkce je nejlepším garantem zákonnosti. Ministr financí pak tehdy říkal, že s celou věcí nemá vůbec nic společného. V lednu prý dostal písemnou žádost o schůzku s ministrem spravedlnosti, neznal žádné detaily „vlastně je nemusel a neměl znát“, protože to není jeho kompetence.
Od bleskové expertizy k administrativní chybce
Žádal tedy ministr spravedlnosti ministra financí jen o nějaký nezávazný pokec? Proč tak obřadně? No, a pak se pan Stanjura na přelomu března a dubna dozvěděl, že ministerstvo spravedlnosti smlouvu o daru již podepsalo. Na to prý Pavlu Blažkovi řekl, že tam vidí veliká politická a reputační rizika, ale už bylo pozdě. Ministr Blažek však odstoupil z funkce, což je jeho „příspěvek k politické kultuře v této zemi“, jak nám sdělil premiér. Toto tedy platilo 2. června.
Na konci června už jsme věděli víc – 3. února dostala právní sekce ministerstva financí za úkol vypracovat stanovisko k miliardovému bitcoinovému daru. Expertiza byla o deset dnů později hotová a zcela odmítavá. Jenže ministr Stanjura se o zamítavém stanovisku dozvěděl až 25. března, a to už byla na ministerstvu spravedlnosti smlouva podepsána.
|
Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura
Je to malý posun oproti tvrzení z 2. června a „viníkem“ byl určen šéf Stanjurova kabinetu, který mu prý zprávu zapomněl předat. Jenže se člověk neubrání otázce: Jak to, že úředníky na financích někdo zaúkoloval, když do toho podle Stanjury nikomu na ministerstvu financí nic nebylo? Na začátku byla velká horlivost, téměř blesková expertiza, a na konci administrativní chybka šéfa kabinetu. Zda má pan Stanjura opět pravdu, nelze vysvětlit.
Piruety nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix okolo koordinujícího koordinátora Davida Uhlíře, který měl vypracovat zprávu, pak neměl a poté zas měl, ale odmítl to, nemá cenu rozebírat. Tomuhle nerozumí ani dokonale koordinovaná ministryně spravedlnosti.
Šaráda pokračuje
Nejnovější vývoj do kauzy vnesla policie. Poté, co zadržela „šlechetného dárce“ Tomáše Jiřikovského, zadržela též na ministerstvu spravedlnosti i zbývající bitcoiny. Zadržena je i část bitcoinů, kterou ministerstvo již v aukci prodalo zájemcům. Takže ti, kdo od ministerstva spravedlnosti (sic!) v dobré víře nakoupili bitcoiny, je z půlky ještě nedostali, a to, co získali, je prakticky nesměnitelné.
|
Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený dá státu miliardu, řekl Stanjura
Ministerstvo s dotčenými stále jedná a Eva Decroix je velmi chválí za konstruktivní přístup. Nicméně řešení je jediné, ministerstvo si od nich vezme bitcoiny pana Jiřikovského a dá jim nové, čisté. Jenomže mezitím opět bitcoiny stouply na ceně, a tedy se dá říci, že stát na transakci vůbec nemusí vydělat, naopak. Teoreticky lze tvrdit, že pokud vše, co pan Jiřikovský měl, stát zabaví, pak neprodělá.
Jenomže existují i nějací poškození, kteří mohou uplatňovat své nároky na bitcoiny u soudu. A pouze soud může rozhodnout, co s aktivy z jednotlivých „peněženek“ bude, a kolik může stát zabavit. Trošku to sice kontrastuje s jásavými prohlášeními Pavla Blažka na sociálních sítích, ale plně to zapadá do závěru druhého muže ODS. Nedá se to vysvětlit.
Jak se praví v Českou sodou geniálně citovaném normalizačním seriálu o majoru Zemanovi: šaráda pokračuje.