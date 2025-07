Cenná Stanjurova předvolební upřímnost – příští rok schodek vyšší i přes vyšší výběr daní

Výsledkem tří a půl let konsolidace je enormní zadlužení, se kterým nepomohly ani „zvýšené příjmy“ o 5,7 procenta. „Deficit státního rozpočtu po prvním pololetí ve výši 152,4 miliardy korun je nejlepším za posledních šest let. V samotném červnu byl rozpočet přebytkový o 18,2 miliardy korun. Výsledek v tomto měsíci nejvíce podpořily firmy úhradou čtvrtletních a pololetních záloh na dani a vyrovnáním daně za rok 2024.“

Stanjura dále vysvětlil, že daňové příjmy včetně výběru pojistného na sociální zabezpečení jsou dokonce o téměř devět procent vyšší než loni v pololetí. „U daní z příjmu právnických a fyzických osob vidíme meziroční nárůst příjmů dokonce o více než 10 procent, silně roste i výběr DPH. Vnímám to jako signál, že se daří jak podnikatelskému sektoru, tak domácnostem. Pozornost si zaslouží i fakt, že po rozpočtové konsolidaci převyšuje inkaso daní a pojistného svým růstem tempo běžných výdajů o solidních 6,5 procentního bodu.“ Vděkem za konsolidační balíček zdražující nám život se opravdu můžeme rozplynout.

Kupa závazků pro budoucí generace

Přeloženo do lidské řeči to znamená – podojili jsme firmy i občany více, ale stejně nám to nestačí. Není bez zajímavosti, že celkový státní dluh se za dobu této vlády zvýšil o přibližně bilion korun. Nahromadit takovou kupu závazků pro budoucí generace trvalo vládám předcházejícím deset let – počínaje rokem 2011.

Alarmující výsledek působení Petra Fialy, Víta Rakušana, Marka Výborného (Mariana Jurečky), Zdeňka Hřiba (Ivana Bartoše), Markéty Adamové Pekarové (jmenováno dle předsedů stran, které se vlády účastní nebo účastnili s tím, že někteří již byli spolustraníky vyměněni) je fakt, že jen za první pololetí letošního roku si pro dávky na bydlení přišlo lidí za 1,4 miliardy. Příspěvek na bydlení se zpravidla týká těch, kteří si s výplatou jdou pro dávky, protože se nemohou slušně uživit. Suma sumárum je rozpočet k pláči na oltáři budoucích generací.

Vláda samozvané rozpočtové odpovědnosti jde ovšem dále. Zbyněk Stanjura se v čase předvolebním svěřil, že ten příští státní rozpočet přinese schodek ještě vyšší. Mimo jiné kvůli výdajům na obranu (dle vlády)/zbrojení (dle opozice) ve výši 25 miliard. Takže sekera zase má být 280 miliard korun. Mimochodem, otec zakladatel ODS, který se již ke svému dítku nezná, prezident a bývalý předseda vlády Václav Klaus další výdaje na zbrojení v podcastu Chuť moci strhal ze všech stran, mimo jiné jako ekonomický nesmysl.

Stávající guvernér České národní banky Aleš Michl ve vysílání CNN Prima News řekl, že zvyšování výdajů na obranu/zbrojení je proinflační a je potřeba nejdříve mít ekonomický růst. Jinak řečeno, jak už jsem o tom dříve psal, pro navyšování výdajů na zbrojení je potřeba mít podporu obyvatelstva, které se docílí tak, že ekonomika šlape, vytváří přebytky, občané se uživí a žijí v dostatku, takže jim útrata části přebytku nevadí.

Nic z toho splněno není a místo toho si vláda Petra Fialy chce dále pořizovat to, na co nemá, s gustem člověka, který neutrácí peníze své, ale cizí. Jak dokázal výsledek hospodaření za první pololetí, jsou to na prvním místě peníze naše, z našich daní. A tři měsíce před volbami, byť v letním oparu snížené pozornosti a citlivosti k politice, přijde Zbyněk Stanjura s předpovědí, že příští rok bude dluh zase vyšší. Opozice by byla nemoudrá, kdyby nepřipomněla a proti vládě nepostavila do kontrapunktu fakt, že naposledy bylo hospodaření v plusu za vlády ANO a sociální demokracie (v prvním období s KDU-ČSL, v druhém s podporou KSČM), když státní kasu vedli Andrej Babiš a Alena Schillerová.

Odtržení od reality

Partie je rozehrána tudíž zajímavě. Otázka je, kam se pohne kupříkladu lidovecká figura, která může být v pokušení jít do vlády s těmi (s obligátním „v zájmu zabránění nástupu extremistů“), s nimiž měla lepší výsledky než teď. Široká levicová koalice je na spadnutí, SPD má našlápnuto a vláda se ještě pořád otřepává z kampeličky, Dozimetru a hlavně daru špinavých peněz od odsouzeného kriminálníka v bitcoinech. A to je nejspíš nejlépe vystihující.

Jaké odtržení od reality musí být těch, kteří si myslí, že je fajn tři měsíce před volbami samolibě si chválit schodek rozpočtu „jen“ 152,4 miliardy, na příští rok slibovat navýšení na „jen“ 180 miliard a ještě si v partě myslet, že za miliardu od kriminálníka je lid pochválí. „Věřím, že vše proběhlo dle platné legislativy a získané peníze pomohou českým občanům,“ řekl v první den kauzy Petr Fiala, načež druhý den porodníka své politické kariéry Blažka vyhodil a vše svedl jen na něj.

Podle Fialy měly být špinavé peníze (svítící ve směnárnách červeně, protože je stát nezabavil, alébrž přijal darem) využity mimo jiné na elektronizaci justice, protidrogová opatření ve věznicích nebo na projekty dostupného bydlení pro příslušníky vězeňské služby. Takže za peníze z kriminální činnosti fešácké kriminály a přilepšení ostraze. A v této situaci je platná jediná konstanta – volby jsou den za dnem blíže výpadkům elektřiny, léků i zdravého rozumu navzdory. A k blackoutu elektřiny se s trochou humoru dá říci, že snad si na předvolební grilovačku s občany vezme předseda vlády propanbutanovou láhev.