Podíl Pirátů na znevěrohodnění ministra Stanjury. Nelze je odbývat jako ANO či SPD

Ministr financí Zbyněk Stanjura musel přijít do jednacího sálu před hlasováním o nedůvěřě vládě. Vynutili si to poslanci, aby jin Stanjura odpovídal na otázky k bitcoinové kauze. | foto: Petr Topič , MAFRA

Přes všechnu skepsi, očekávaný politický smog a obvyklé ornamentální výpady z obou stran politické barikády se přeci jen nějaká katarze dostavila.

A sice v okamžiku, kdy zafungovali Piráti. Tato programově prakticky vyprázdněná strana, která se v rámci kampaně uchyluje k poněkud bezduchému marketingu, když se převléká do pracovních kombinéz, aby působila jako parodie na film Krotitelé duchů, najednou ve sněmovně zafungovala.

A to v okamžiku, kdy rozvrátila vládní argumentaci prostým poukazem na fakt, že jejich otázky nelze odbýt hloupým a pro vládu již rituálním způsobem bagatelizace. Ano, o Pirátech nemohou vládní poslanci mluvit jako o Putinových agentech či populistech – už jen proto, že s nimi seděli ve vládě.

… a kampaň může pokračovat

A pro ministra financí Zbyňka Stanjuru, tohoto smutného hrdinu uplynulé schůze, bylo velmi bolestivé, když mu Piráti pokládali totožné otázky jako mluvčí za hnutí ANO či SPD. Panu ministrovi byla situace natolik nepříjemná, že se raději větší část schůze ukrýval v útrobách sněmovny a poslanci jej museli několikrát vyvolávat. Fakt, že nedokázal věcně odpovědět na opoziční otázky ani obhájit své počínání, může vypadat bezvýznamně ve světle skutečnosti, že vláda nepadla. Ministr setrval na své soustavě výmluv, jejichž základem jsou tvrzení: nevěděl jsem a nemusel jsem nijak zasáhnout. Jen toto samo o sobě je sice přiznání politického selhání, ale v očích ODS za vše přijal odpovědnost Pavel Blažek.

Ovšem není to tak jednoznačné, jak to vidí občanští demokraté, pod soustředěným tlakem Pirátů došlo ze strany ODS, jmenovitě poslance Haase, k obranářskému „přiznání“ – a to v okamžicích, kdy věrný zákonodárce ODS vysvětloval sněmovnímu plénu hodně advokátskou argumentací, že ministr vlády je vlastně úplně bezmocný tváří v tvář zločineckým nabídkám a vlastně nejen, že nemůže, ale naznačoval, že vlastně ani nic nesmí dělat. Jako by spolupráce ministra financí s policií a soudy, čistě v rovině předávání informací, byla proti pravidlům liberální demokracie. Jakoby neplatila pro ministra prostá občanská oznamovací povinnost. Zkrátka, jak říkají sportovci: nic takového se nestalo a ta částka taky nesouhlasí.

Můžeme nad tím mávnout rukou, skončilo „opoziční divadlo“, jak to nazývali vládní představitelé, a kampaň může zítra pokračovat. Asi dalším výčtem vládních úspěchů a nevybíravých opozičních ataků.

Zoufalý nedostatek argumentů

Jenže vláda nevyvázla bez šrámů, nespornými tvrzeními, že Andrej Babiš je usvědčený lhář a trestně stíhaný politik, nelze „dokazovat“, že tento občan-politik nemůže mít někdy pravdu. Jak se říká, i slepá veverka může najít oříšek. A nutno poznamenat, že ministryně obrany v rétorickém modu „hysterická domovnice“ byla pro leckoho spíš než přesvědčivou ochránkyní ministra financí obrazem zoufalého nedostatku věcných argumentů. Řvaním na oponenty se nedají voliči přilákat a zametáním skandálů pod koberec ty zklamané jen těžko přesvědčí.

Vláda po svém nástupu nejprve ukázala, že nemá skoro nic promyšlené, později vyšlo najevo, že v některých oblastech je hodně nekompetentní a nedokáže si přiznat chybu, a naposledy včera předvedla, že hodnotová politika může znamenat i křečovité držení se korýtka.