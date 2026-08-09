Desítky let diskutovaný stupeň, někdy nazývaný jez, by se měl podle Červeného začít stavět v roce 2029. Náklady mají být osm miliard korun, z toho čtvrtina má kompenzovat dopady na životní prostředí. Stavbu stupně sice už přímo od Labe asi před měsícem ohlásil Červeného šéf Turek, ale na setkání ministrů se ukázalo, že optimismus Motoristů, kteří jez tlačí, nemusí být nebetyčný.
Jednak Němci se k žádné velké úpravě řeky kvůli splavnosti na své straně nezavazují, jednak vyšlo najevo, že ona celoroční splavnost mezi Ústím a hranicí bude jen při průměrných nebo nadprůměrných srážkách, jinak má být Labe i po utracení oněch miliard splavné podle Bednárika asi 200 dní v roce.
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Nejvýraznější postavou setkání byl ministr životního prostředí Červený. Nahrávka, jak se před novináři z regionálních médií rozhovořil, je na webu Českého rozhlasu.
Novinář: „Vy počítáte s tím, že splavnění Labe po větší část roku přenese nákladní dopravu ze silnice na vodní cestu? Ale přes Ústecký kraj jde i železnice, má tam být dokonce i vysokorychlostní železnice do Německa. Tak proč by měly dát firmy přednost té nejisté lodní dopravě?“
Igor Červený: „Já nechci říkat, jestli silniční nebo vlaková doprava je jistá, nebo nejistá. Já jsem kolikrát zažil, že zrovna vlaková doprava moc jistá není.“
Novinář: „Pane ministře, ale nečeká třeba tři měsíce, až bude voda, že?“
Červený: „Věřím tomu, že rejdaři jsou schopné společnosti, které mají zkušenosti. A pokud vám to bude znovu vycházet na čas, kdy víte, že vody je shodou okolností málo, tak asi použijete samozřejmě vlakovou nebo nákladní přepravu.“
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Novinář: „Podle ekologů by vybudování jezu zničilo labské biotopy a náplavy...“
Červený: „Agentura ochrany životního prostředí a krajiny se jednoznačně zabývá i tím, že bychom ty dva biotopy... Že by se přesunuly na jiné místo.“
Uf. Jeden by mohl snad postřehnout, že ministr životního prostředí se nechová jako ministr, který chrání přírodu před aktivitami těch, kteří ji chtějí využít pro podnikání. Další by se mohl pozastavit nad představou, že lze cenné území, které funguje za přesných biologických a třeba i fyzikálních specifik, přesunout.
Zajímavé také je, že představitel vlády staví na roveň zpoždění vlaků a zpoždění vodní dopravy. Ta říční stojí aktuálně už třetí měsíc. A pokud jde o peníze, tak osm miliard má jít jen do plavebního stupně. Na kolik vyjde okolní infrastruktura?
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Ale dobrá, česká strana je optimistická, startuje bagry a chystá miliardy. Co Sasové? Resort ministra von Breitenbucha vydal pro novináře shrnutí schůzky u Labe ze svého pohledu. Vyjímáme: Sasko bude projekt české strany úzce doprovázet. Ekologické, vodohospodářské i dopravní dopady hodlá znovu posoudit na základě aktualizovaných českých podkladů. Za vůbec nejdůležitější společný dopravní projekt označují obě strany novou vysokorychlostní železniční trať Drážďany–Praha s Krušnohorským tunelem. Národní parky České a Saské Švýcarsko prohloubí spolupráci v usměrňování turistů, péči o turistické trasy a v monitoringu chráněných druhů. Společný postup se zaměří také na ochranu populace tetřívka v Krušných horách.
To nevypadá jako úplná shoda na stavbě jezu a splavnění Labe, ne?