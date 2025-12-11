Ministr Bednárik bez diplomu? I úspěšný premiér Antonín Švehla se bez VŠ obešel

Takhle nějak můžeme pro dnešek aktualizovat začátek Haškova Švejka. Jak se dočítáme na webu Seznam Zprávy, Ivan Bednárik skutečně nemá formální VŠ vzdělání a příslušný diplom jako doklad. Je to problém? Jen z hlediska tradice a zvyku.
Formálně či právně vzato to problém není. Ale chybějící VŠ vzdělání může být jako problém využíváno. Samozřejmě podle potřeby.
Může být ministr bez maturity?
Ještě je v paměti, jak se prezident Zeman zdráhal jmenovat navrženého šéfa diplomacie Jana Lipavského kvůli tomu, že má pouze „bakaláře“. Přitom poslední ministr bez VŠ vzdělání a jen s maturitou, šéf vnitra z let 2018–2021 Jan Hamáček, s tím problémy neměl. Doufejme, že je nebude mít ani ministr Bednárik. Tedy jako ministr mít problémy samozřejmě může, ale neměl by je mít jen kvůli tomu, že mu schází formální VŠ vzdělání.
Při sestavování příští vlády už to bylo mnohokrát řečeno, ale pro jistotu to zopakujme. Neexistuje kategorie „odborník na místě ministra“. Ministr dopravy je prostě člen vlády a svým hlasem v ní rozhoduje jako jiní ministři. „Není to primárně odborník, ale politik,“ shrnul to pro média právník Ondřej Preuss.
Pro účast či neúčast ve vládě tedy hovoří spíše odpovědnost, zkušenost a cit pro rozhodování než formální diplom z VŠ. I když se diplom prosadil v rámci zvykové praxe.
Není to otázka jen u nás. Už po staletí jsou papežové voleni pouze z kolegia kardinálů, ale je to jen zvyklost. Podle kanonického práva se může stát papežem kterýkoli křesťanský kněz nad 35 let. Je samozřejmě otázka, zda takový případ někdy nastane. Ale v zásadě nastat může.
Proč by tedy nemohl nastat případ „ministra jen s maturitou“? (Nechme teď stranou otázku „ministra jen se základním vzděláním“ či „ministra úplně bez vzdělání“). Na Jana Hamáčka si ještě pamatuje snad každý. A jestli se mu něco vyčítalo, tak ne chybějící VŠ vzdělání.
Kdo byl posledním negramotným panovníkem
Můžeme jít ještě hlouběji. Do stále obdivované a milované Masarykovy republiky. Je široce známo, že jedním z nejtalentovanějších a nejúspěšnějších politiků té éry byl agrárník Antonín Švehla. Třikrát byl předsedou vlády. Měl cit pro vytváření koalic a kompromisy. Jako první premiér zahrnul do koalice i strany československých Němců (německé agrárníky a německé lidovce). Ale tak široce se neví, že Švehla neměl formální vysokoškolské vzdělání.
Rodem byl statkář z Hostivaře u Prahy. A traduje se, že když byl v interpelaci dotázán na své vzdělání, přesněji na neexistenci VŠ diplomu, odpověděl prý takto: „U nás na statku jsme měli tele. A i když dostávalo mléko od dvou krav, stejně se z něj stal vůl.“
Vidíme z toho, že se vztahem mezi úspěšným působením v politice a formálním vzděláním to není zdaleka tak přímé a jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Není to kauzalita ve stylu, že čím více VŠ diplomů máte, tím lepších výsledků v politice dosáhnete. Ale samozřejmě neplatí ani opak: že „vysoká škola života přebíjí všechny diplomy“.
Chcete-li někoho pobavit či nachytat, nabízíme otázky do ankety nebo společenské hry. Víte, kdo byl prvním gramotným lídrem v této zemi? Germánský král Marobud před dvěma tisíci lety. Jako malý vyrůstal coby rukojmí v Římě a tam se mu dostalo slušného vzdělání.
Či naopak. Víte, kdo byl posledním negramotným českým panovníkem, chcete-li mocenským a politickým lídrem? Jan Lucemburský. Byl velkým vyznavačem rytířských ctností, jenže k nim VŠ vzdělání jaksi nepatřilo. Přesto zajistil zemi pro svého syna, „největšího Čecha“, krále a císaře Karla.