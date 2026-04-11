Ministerské ticho kolem novely stavebního zákona. Změny v památkové péči proběhnou s vyloučením veřejnosti

Způsobem odvolání ředitelky Národní galerie byla, mezi mnoha jinými, pohoršena Uměleckohistorická společnost. V otevřeném dopise ministrovi napsala, že pouze transparentně a apoliticky sestavená komise respektovaných odborníků – a hned uvedla, kde tyto odborníky hledat – bude zárukou výběru relevantního a renomovaného ředitele/ky Národní galerie.
Názor, že ministerstvo kultury nemá rozhodovat samo, ale podle doporučení komisí, slýcháme dlouhodobě. Bývalý ministr kultury Baxa se jím řídil a je za to veleben. Nový ministr jako by usoudil, že moudrost komisí nemusí být bez hranic a začal rozhodovat sám, případně naslouchat, jak oznámil tento týden, kulturním odborům a zaměstnavatelům, které označil za důležité partnery.
Něco na tom je. Pokud komise odborníků naprosto skandálně vybrala do čela Národní galerie polskou muzikoložku, která si ve funkci – očekávatelně a konec konců pochopitelně – následně počínala poněkud bezradně, je na místě určitá opatrnost. Té se ovšem nedočkáme, protože mantra moudrých, objektivních a apolitických komisí je nedotknutelná i přes to, že v daném případě komise rozhodla v rozporu se zdravým rozumem, což kupodivu několik let skoro nikomu nevadilo.
Mlčení vzbuzující pochybnosti
Komise mají jistě smysl, když se scházejí nad problémem přesahujícím svou hloubkou nebo mnohovrstevnatostí odborné kompetence zaměstnanců daného úřadu. O takové komise tu ale nejde. Jde o komise, které dublují práci placených úředníků a tyto úředníky i politiky instruují, jak rozhodovat ve státní správě či samosprávě. Takový systém vyhovuje všem: členové komisí se podílejí na moci a úředníci a politici nemusejí nést odpovědnost za svá rozhodnutí.
Ukázkovým příkladem fungování takto účelově projektované komise byl tzv. Sbor expertů, poradní orgán památkového odboru pražského magistrátu, který se významně podílel na ničivých stavebních zásazích v Pražské památkové rezervaci. A to i přesto, že v něm zasedali i skuteční odborníci.
Ministr také řeší toky peněz do živé kultury. Jak to u dotací a státních podpor bývá, nejsou vždy účelně zacílené. Ministr proto prohlásil, že v kultuře chce podporovat jen excelentní výkony. To zní rozumně, problém ovšem je, jak excelenci definovat.
I amatérské hudební či divadelní těleso může být pro své okolí excelentním sborem a naopak „vysoká“, převážně pragocentrická a státem hojně dotovaná kultura může mít k excelenci daleko. Jak změřit, který výkon na poli kultury je hodný podpory a který ne? Jak určit, kdy umění reaguje na realitu měnícího se světa a kdy sklouzává k politickému školení diváků či čtenářů, pokud nějaké má?
Ministr kultury je také odpovědný za výkon státní památkové péče. Ten současný se ve prospěch památek obecně vyslovil opakovaně, nicméně jeho konkrétní výroky, nebo naopak vytrvalé mlčení, vzbuzují pochybnosti. V souvislosti s rekonstrukcí Nové scény pražského Národního divadla prohlásil, že už v roce 1982 se „na stavbu fascinovaně těšil, protože tu bude něco, co tak trochu připomíná sci-fi“.
Těžko říct, proč zrovna ministr kultury oceňuje „sci-fi“ v historickém jádru Prahy, jež vyžaduje a vždy vyžadovalo komplexní památkovou ochranu. A po pravdě řečeno my, kdo pamatujeme osmdesátá léta, nějak nemůžeme překonat tehdejší zděšení z bronzových reliéfů uvnitř této stavby, vracejících se stylovým výrazem kamsi hluboko do padesátých let.
Co se investic do oprav památek týká, ministr o nich neřekl prakticky nic. Vyzdvihl, že bude obnovena Invalidovna v pražském Karlíně postavená ve 30. letech 18. století podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, což je chvályhodný záměr. Problematický je však v tom, že zahrnuje i novostavbu.
Není srozumitelné, proč musí při barokní Invalidovně vzniknout moderní koncertní sál, když se zároveň připravuje stavba Vltavské filharmonie, k jejíž finanční podpoře se ministr rovněž přihlásil. Nestačilo by jedno nebo druhé? Skutečně potřebujeme tolik koncertních a multifunkčních sálů? Opravdu máme miliardu na dostavbu Invalidovny, o jejíž nezbytnosti lze přes všechna ujištění pochybovat?
Novela pro developery
Největší výtka k ministrově činnosti či spíše nečinnosti se ale týká novely stavebního zákona. Již otevřeně se píše o tom, že jde o novelu sepsanou pro developery. Závažné výhrady k ní formulují nejrůznější profesní organizace i samosprávy. Avšak ministerstvo kultury k novele, která má podrýt důležité principy památkové péče, neřeklo nic.
Na dotazy novinářů, pokud vůbec nějaké přijdou, odpoví ministr jednovětou frází nebo mlčením. Zarytě mlčí i ministerstvu podřízená odborná organizace, Národní památkový ústav. Zatímco ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová novelu stavebního zákona nevybíravě protlačuje a suverénně vyvrací vznesené výhrady, o dopadech novely na památkovou péči se nezmiňuje, jako by žádné neexistovaly.
Pokud ze strany ministerstva kultury probíhá nějaké připomínkování novely stavebního zákona, jde o neveřejnou záležitost. O uchování našeho společného kulturního dědictví se jedná v zákulisí a my se dozvíme až výsledek. Dobrá, pokud aktéři mají za to, že zákulisní jednání je efektivnější než veřejná diskuse, proč nejednat v zákulisí. Ale je pravděpodobnější, že vyloučení veřejnosti žádný ohromující úspěch nepřinese. A ti, kterým památky jen překážejí, si mohou už teď mnout ruce. V porcování našich měst a krajiny jim nebude bránit nic.