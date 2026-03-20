Oto Němý, nebo Řezník I.? Ministr kultury se nemůže svým mandátem promlčet

Což o to, provokativní vzkazy či videa na sociálních sítích můžeme ještě považovat za motoristický „styl“. Nicméně fakt, že na ministerstvu kultury nefunguje tiskový odbor, ministr se téměř s nikým nebaví a místo toho, aby situaci uklidňoval, tak ji rozdmýchává, vypovídá o tom, že jej ministrování nebaví, nebo tomu vůbec nerozumí a chce s tím seknout.
Zaryté mlčení o rozdělení peněz v situaci, kdy všichni s obavami hledí do budoucna, jen zvyšuje nervozitu a připravuje půdu spekulacím. Ministr mluví alespoň s veřejnoprávním rozhlasem, jehož prostřednictvím veřejnosti ve středu vzkázal, že prý se rozpočet na živou kulturu nebude redukovat o 30 až 40 procent, jak se spekuluje, ale méně a on se prý setká se všemi zainteresovanými a do 8. dubna bude jasno a dozvíme se vše. A to se nám má ulevit, protože se bude škrtat „jenom“ o 25 procent?
Umělci „do výroby“?
Živá kultura je nejzranitelnější. Pokud rozeženete existující struktury, tak trvá následně celé roky, než se situace napraví a vznikne něco nového. Umění není výroba autosoučástek.
Ano, z pohledu Motoristů mohou být orchestry, divadla, tanečníci či literární časopisy zbytečností, jenže pokud si tahle strana dělá nároky na nějakou budoucnost, musí brát ohledy na své okolí. Ne všichni voliči Motoristů jsou primitivové, kteří si vysnili svět, ve kterém se kultura lusknutím prstu stane finančně soběstačnou a neutrpí její kvalita.
Nebavíme se o nějakém nemovitostním portfoliu či skladu rekvizit, ministr rozhoduje o živých lidech a souborech, tvůrčích kolektivech, které mají své recipienty a v naší zemi jsou žel velmi závislí na státu. Pokud ministr Klempíř chce vyhnat umělce „do výroby“, je dost dobře možné, že se mu to povede. I do dějin by se tím mohl zapsat, hned vedle kolegů Zdeňka Nejedlého a „tety“ Hanákové.
Možná, že mezi Motoristy platí pravidlo „proti komu nebyla demonstrace, není chlap“, ale i kdyby. Provokace mohou být součástí komunikačního stylu, ale nikoli nulová komunikace, ta totiž může vypadat jako čirá arogance a arogantní ministry nemá rád vůbec nikdo.