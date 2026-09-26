Státní památky zadarmo. Verbálně Klempířovi Motoristé vyznávají volný trh, v praxi ho ale ničí

Oto Klempíř je ve vládě za Motoristy, kteří se ve volební kampani prezentovali jako pravicová strana, vyznávající trh, malý stát a snižování zadlužování Česka. A jako profesionálové, kteří pohlídají zbytek koalice, ve které budou sedět. Jenže jak se říká, není nic staršího než předvolební sliby.
Je to dobře vidět na aktuální debatě o vstupech na státní památky zdarma. Dobře rozumím sociálním aspektům, protože vstupné musí odrážet obrovské náklady na údržbu a opravy památek, musí pokrýt náklady na personál i drahé energie. A pokud by vláda řekla, že by na všechny památky měli mít několikrát za rok vstup zdarma senioři, rodiny s více dětmi a handicapovaní (a že to všem památkám bez rozdílu uhradí), rozuměl bych tomu. Podobně to funguje v řadě zemí a pravidelné zpřístupňování památek nebo třeba muzeí chudším lidem je pevnou součástí jejich kulturní politiky. V civilizovaných zemích ovšem platí stejná pravidla pro všechny.
Z cizího Klempířova krev neteče
Jak si v tomto dvojím testu civilizovanosti a volebního programu Motoristů stojí Klempířovo vstupné zdarma pouze na státní památky? Nebudu vás napínat, je to propadák ve všech směrech.
Vstupné za nulu na státních památkách znamená, že velká část těch, kteří ho využijí, nezaplatí v daný víkend vstupné nějaké soukromé, obecní nebo církevní památce. Nabídku totiž spíš využijí ti, kteří by stejně někam jeli, a jen změní svou destinaci. Jinými slovy – verbálně strana pana ministra Klempíře vyznává volný trh, ale v praxi ho ničí tím, že poškozuje poctivé podnikatele, kterým bez jakékoliv předchozí diskuse, analýzy dopadů a férové kompenzace bere zákazníky.
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Dalším slibem Motoristů byl malý stát. Pod tímhle heslem bych čekal, že bude omezovat státní intervence a že bude hledat, jak dávat více prostoru soukromým aktivitám. Nebo aspoň zachová status quo. Místo toho tady bez jakéhokoliv důvodu pan Klempíř postavil proti sobě státní a nestátní památky, které už tak bojují s řadou handicapů a musí se snažit mnohem víc než památky státní, žijící především z dotací.
V předvolební kampani Motoristé hodně stavěli na zlepšení stavu veřejných financí. Ano, zásadní změnu nejde udělat během pár měsíců, ale stačilo by, kdyby situaci aspoň nezhoršovali. Nejde přitom o to, že tahle konkrétní snaha pana ministra o záchranu své popularity bude stát pár milionů místo několika miliard, ale o symbol. A o to, že se Oto Klempíř ani na chvíli nezamyslel, jestli naše kulturní dědictví lépe podpoří vstupem zdarma na Karlštejn nebo třeba tím, že ocení a podpoří provozovatele všech druhů památek, kteří se snaží něčím zaujmout a díky kterým památky v Česku skutečně žijí.
Nestátní památky ministrovi za pozornost nestojí
Poslední z předvolebních bodů Motoristů, které si pamatuji, byla profesionalita. Ta jednak předpokládá, že nejprve si uděláte analýzu dopadů a teprve na jejím základě rozhodnete. A také předpokládá, že se nejprve setkáte s těmi, které svým rozhodnutím ovlivníte, abyste společně probrali, jaké dopady vidí oni, podrobně to prodiskutujete a dohodnete se na řešení problémů, které může váš nápad způsobit. Pana ministra to ale ani nenapadlo. Ono je totiž jednodušší vymýšlet zdánlivě líbivé nápady v klidu ministerské kanceláře než je mít odvahu obhájit před těmi, na které dopadnou.
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Představitelé nestátních památek jsou na dialog připraveni od první chvíle fungování této vlády. Bohužel zatím tento velký segment české kultury panu ministrovi nestál za pozornost. Ani když vznikala alternativní verze státní kulturní politiky, ani při diskusi o reformě památkové legislativy, ani když vymýšlel tenhle nápad se vstupným zdarma pro pár vybraných.
Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR.