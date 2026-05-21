Zachraňování veřejnoprávních médií před Klempířem je zbytečné, nedokáže je zničit

Jak to? Vždyť je to záludný politik, hned druhý den poté, co se sešel s řediteli veřejnoprávního rozhlasu a televize, předložil návrh, který tyto instituce připravuje o peníze způsobem, který managementy označily za likvidační. Problém je v provedení. Jak jsme již psali, pan ministr disponuje absolutně nulovou kompetencí navrhnout zákon tak, aby prošel legislativním procesem. Nedokázal si opatřit ani šikovné legislativce.
Chcete důkaz? V připomínkovém řízení se proti jeho návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií ohradila většina ministerstev, včetně resortu Petra Macinky, předsedy Motoristů. České radiokomunikace varují před tím, že Klempířův návrh ohrožuje bezplatnost pozemního vysílání.
Ohradila se též soukromá média, neboť dle nich návrh zákona „nevymezuje dostatečně přesně veřejnou službu a neřeší některé otázky, které jsou důležité pro hospodářskou soutěž i kontrolu veřejných peněz“. Premiér Babiš zhodnotil návrh slovy: nevypadá to dobře. Legislativní rada vlády pak radí tento paskvil rovnou stáhnout.
Ovšem ministr Klempíř si představuje, že všechny připomínky vypořádá do konce června a zákon pak hladce projde Sněmovnou, Senátem a prezident je bleskově podepíše. Že by se tohle všechno povedlo a nadto by se nevyjádřily po žalobách správní soudy, zní jako hodně velká iluze.
Bude-li Klempíř tlačit, spíš dřív než později se ozve někdo z koalice s tím, že než by se ztrapňovali s tímhle pokusem, bylo by lépe vyměnit ministra. A dost možná koaličníci čekají na Klempířovo ztroskotání, neboť všichni vidí, že „to nevypadá dobře“.
Na cestě do legislativní žumpy
Z toho, jak je návrh poskládán, je jasné, že autoři nemají ponětí o tom, jak by měl řádný zákon vypadat a tedy nebudou schopni řádně vypořádat všechny připomínky, museli by totiž svůj návrh zgruntu přepsat. Možná ale dokáží namluvit ministrovi, že je vše v pořádku a on to po nich bude papouškovat. Realita je zjevně největším nepřítelem ministra kultury.
Je skutečně jen otázkou času, než tento výtvor skončí v legislativní žumpě. Člověk si pak říká, proč se Milion chvilek tak hystericky snaží přesvědčit své příznivce, že tímhle způsobem lze zlikvidovat svobodu veřejnoprávních médií. Nesmysl. Čím déle a hlasitěji budou chvilkaři protestovat proti tomuto jalovému pokusu, tím slabší bude odezva veřejnosti v příštím kole, kdy se toho ujme třeba někdo šikovnější, mají-li Motoristé někoho.
Kolikrát lze předstírat, že jde o vše, a to i v situaci, kdy „bojujete“ proti neživotaschopnému legislativnímu zmetku? Ale pokud si část politického národa žádá pravidelná rituální setkání, může návštěvnost demonstrací zůstat vysoká, avšak naléhavost bude určitě klesat, apokalypsou totiž nemůžete strašit každé úterý.
Boj proti ministrovi Klempířovi bych, kdybych byl jeho odpůrcem, úplně vypustil, respektive nechal bych jej jeho vlastní setrvačnosti. Z dosavadních kroků plyne, že nepochopil roli ani smysl úřadu, který zastává. Kdybychom měli doplnit jeho výrok „Nejsem na odstřel“, pak pokračování by mohlo znít nějak jako: odstřelím se zanedlouho sám.