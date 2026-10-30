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Fandíte Klempířovi, či Werichovi? Odpor k Babišovi není stejný jako k Jakešovi

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
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Ministr kultury Oto Klempíř ve Vladislavském sále před slavnostním předáváním...

Ministr kultury Oto Klempíř ve Vladislavském sále před slavnostním předáváním vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Někdy se stane, že původně okrajová poznámka začne žít svým vlastním životem. Že drobný příměr poukáže na obecnější věc. Ale mívá to háčky. Jako teď ve sporu o hodnocení dvojice Voskovec a Werich, který odstartoval při oslavách 108. výročí vzniku Československa ministr kultury Oto Klempíř.

Ministr prohlásil, že V+W považovali sami sebe za jediné mravokárce a že mu to v dnešní době něco připomíná. Člověk nemusí být kovaný analytik, aby v tom viděl příměr Voskovce a Wericha k Mikuláši Minářovi, „chvilkařům“, „pražské kavárně“ a vůbec odporu vůči Babišově vládě, ba celému establishmentu.

Že je ten příměr kulhající, neférový? Vždyť V+W hlavně za druhé republiky leccos riskovali, pak dokonce emigrovali, kdežto bojovníkům proti Babišovi nehrozí nic. To jsme se dozvěděli vzápětí a je to dobře.

Ale hned je tu další háček. Neplatí totéž – tedy že oproti svým předchůdcům sami neriskují – pro dnešní televizáky, rozhlasáky, divadelníky či studenty, chystající se stávkovat? Když divadelníci a studenti stávkovali v listopadu 1989, ještě nebylo vyhráno. Už neriskovali vězení, natož životy, ale profesní i životní budoucnost zřejmě ano. Co kdyby to tehdy dopadlo jinak?

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Dnes víme, že to jinak nedopadlo, ba ani dopadnout nemohlo. Ale v listopadu 1989 to jasné zdaleka nebylo. Naproti tomu dnes se stávky či stávkové pohotovosti vyhlašují, i když jejich aktérům nic zásadního nehrozí. Takže pozor na přepjaté příměry.

Vědomě šli do rizika

Teď po pořádku. Na státní svátek 28. října, na akci pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu v prostorách ministerstva kultury, Oto Klempíř řekl: „Když se řekne první republika, většině lidí se vybaví jméno Masaryk. Mně se ale vybaví ještě dvě jména – Jiří Voskovec a Jan Werich. Dva lidi, kteří si dělali srandu z těch, kteří jim vládli. Sami sebe pak považovali za největší a jediné mravokárce. Když se podívám na dnešní dobu, něco mi to připomíná.“

Leckdo z voličů vládní koalice s tím možná bude souhlasit. Vidíte-li devadesát let starý film Hej rup!, slyšíte-li jeho budovatelské floskule, můžete mít pocit, že je z 50. let. Ale pozor.

Na ministra Klempíře reagoval David Přibyl, ředitel Městských divadel pražských. Napsal, že V+W nebyli samozvaní mravokárci, ale lidé mající odvahu veřejně vystoupit proti fašismu v době, kdy taková odvaha přinášela konkrétní důsledky.

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Jaké? Třeba ten, že v listopadu 1938 úřady druhé republiky odebraly Osvobozenému divadlu koncesi a to pak zastavilo činnost. Brzy poté Voskovec, Werich a Ježek – dílem znechuceni atmosférou druhé republiky, dílem z obavy před německými nacisty – emigrovali.

Divadelník Přibyl připomněl zásadní informaci (V+W nebyli prostí mravokárci, ale lidé, kteří vědomě přistupovali na riziko) a tím uvedl Klempířova slova na pravou míru. Tu dvojici nemusíme svatořečit, nicméně uznejme její odpor k autoritářství druhé republiky i k nacismu v Německu. Ale opět pozor.

Komu patří „étos listopadu“

Cosi podobného lze snad říci i k těm, kteří se nyní hlásí ke stávkám coby „étosu listopadu“, myšleno listopadu 1989. Ty dva roky nelze házet do jednoho pytle. V listopadu 1989 ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Různé zákonné lhůty (třeba pro restituce) obsahují datum 17. 11. coby počátek svobody. Ale disidenta Petra Uhla zatkla Státní bezpečnost ještě 19. 11. 1989. Ano, za týden ho pustili, jenže to předem nikdo nevěděl. Jisté riziko zkrátka trvalo a v něm stávkovaly školy či divadla.

Když se teď chystají stávkovat televize, rozhlas, školy či divadla, je to v úplně jiné situaci. Ne že by jim to právo někdo bral, ale nemohou si nárokovat „étos listopadu“ (myšleno listopadu 1989), pokud neriskují vůbec nic.

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Co jim hrozí? Možná ztráta dotací. Ačkoliv vláda, jež by chtěla penězi dusit Národní divadlo, by si počínala mimořádně blbě. Ale média by měl celý tento odpor na své straně. Před 37 lety mířily protesty i k tomu, aby se informace o odporu proti Jakešově partě vůbec dostala do médií.

Pamatuji to osobně. V prosinci 1989 naše redakce (Nezávislé tiskové středisko) sídlila hned vedle Studentských listů Pavla Žáčka. Teď je informační tok bezpečně zajištěn a cílem stávek jsou změny ve vládě vzešlé ze svobodných voleb. To opravdu není totéž.

Nejblíže ke druhé republice?

Pozor na přepjaté příměry. Někomu mohou Voskovec a Werich připadat jako předvoj února 1948. Někdo vidí v téže roli „chvilkaře“. Jiným může připadat Babišův establishment (hlavně Okamurova SPD) jako nejbližší druhé republice za celých 37 let éry svobody.

Ale co hrozí reálně? To je zásadní. Na životy, majetky ani svobodu se nikomu nesahá a sahat nebude.

Při vší kritičnosti k vládě a jejím kiksům (třeba v podobě hlasování Sněmovny ve 4:36 v noci) nelze říkat, že odpor k Babišovi je stejný jako odpor k Jakešovi. Že „étos listopadu“ v letech 1989 a 2026 se neliší.

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