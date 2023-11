Vládní dezinformace. Ministr Bek záměrně říká pravdu tak, že vytváří lživý dojem

Bek tam například píše, že výdaje na školství příští rok vzrostou, kvalita výuky se nesníží, financování asistentů ve školách se nezmění a zruší se jen neobsazená místa.

Mikuláš Bek @MikulasBek Cíle, které vedou školské odbory k organizaci stávky, jsou nejasné. Fakta ke školství jsou tato: https://t.co/v2mCKh3kuC oblíbit odpovědět

Zkrátka vyvrací stížnosti učitelů, které je vedou ke stávce. Ano, vše, co ministr Bek uvádí, je pravda. Jen tam chybí takové malé dovětky měnící poněkud smysl řečeného.

Financování škol se zvýší, ale nebude to moc, a zřejmě to ani nevyrovná inflaci. Neboli reálně se sníží. Kvalita výuky se nesníží, pokud tedy učitelé dokáží naučit větší počet žáků ve třídě to samé stejně kvalitně jako dosud menší počet. Financování asistentů se nezmění, jen jich zároveň asi bude méně. A tak by se dalo pokračovat.

Není divu, že vyjadřování vlády ke stávce učitelů někteří označili za informační válku či vytváření dezinformací.

Právě takhle totiž dezinformace vypadají: pravda záměrně řečená tak, že vytváří lživý dojem. Ale proti tomu chtěla přece vláda bojovat. Nebo ne?