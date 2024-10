Noví ministři učedníků kouzelníka Pokustona. Vlček a Kulhánek na ochotnickém výkonu vlády už nic nezmění

Lukáš Vlček se coby poslanec vyznamenal velkou pracovitostí. Dle záznamů Poslanecké sněmovny vystoupil od roku 2021 na třinácti schůzích dolní komory parlamentu patnáctkrát. Říci pár slov v průměru pětkrát za rok svědčí o tom, že buď neměl co říci nebo si chodil do Poslanecké sněmovny za peníze občanů odpočinout. Takovým poslancům se hovorově říká mlčoch.

Při jmenování prohlásil, že chce představit novou hospodářskou koncepci, dotáhnout skvělou práci svého předchůdce Síkely a lépe komunikovat. Když se bude činit jako doposud, nemusí se nikdo bát, že by snad přehnanou aktivitou zkazil i to, co ještě nezkazil jeho předchůdce. Příznivci vlády se stěží mohou dočkat důvodu, proč znovu vládní strany volit kvůli super tahu na branku.

Pokud vezmeme za bernou minci prohlášení novopečeného ministra, že se podílel na dosavadních výdobytcích Síkelova činění, můžeme i Vlčkovi poděkovat za drahé energie a ekonomiku v propadu. K dobru mu slouží, že je alespoň poslanec, tudíž získal ve volbách roku 2021 důvěru části voličů.

Posílení vlády? Stěží

Petr Kulhánek, to je jiná kapitola. Výsledkem jeho usilovné práce pro občany za jejich peníze je, že po čtyřech letech vedení Karlovarského kraje mu voliči vystavili následující účet. Volby vyhrálo hnutí ANO vedené Janou Mračkovou Vildumetzovou se 44,03 procenta, hnutí STAN vedené dosavadním hejtmanem Kulhánkem získalo druhé místo s 12,57 procenta hlasů. Oproti opozici je to skoro čtyřikrát méně. Pokud se bude Kulhánkovi dařit na ministerstvu jako na kraji, naději skýtá pouze fakt, že má před sebou maximálně rok.

Kulhánek důvěru voličů nezískal, tudíž se může směle zařadit po bok dalších nikým nevolených ministrů. Martina Dvořáka za STAN, který neuspěl dokonce ani na krajské úrovni, přičemž kvůli svým výrokům o české koruně coby pidiměně ho opozice zve pidiministr.

Další je Pirát Jan Lipavský, který škuner pirátský opustil, jakmile se strana, jež mu pomohla nahoru, dostala do problémů, pročež se stal symbolem zrádce. Lipavský se v roce 2021 ucházel o přízeň voličů do Poslanecké sněmovny, ti jeho předchozí poslaneckou práci ocenili tak, že ho znovu do poslaneckých lavic neposlali. I z řad koalice (europoslanec Kolář) si vysloužil výtky, že na ministerstvu dělá, jen co po něm chtějí jiní, sám originalitou neoplývá.

Petr Fiala svou vládu, o níž říká, jak je výborná, obohatil ve spolupráci s Vítem Rakušanem o tak výtečné politiky, že by své učedníky stěží kouzelník Pokuston pochválil. Rekordně neoblíbená vláda si takovým počinem sotva pomůže. Opozici ohrozí maximálně její zdraví kvůli přemíře popcornu pojídaného při sledování vládní frašky.

Bez důvodu k radosti

Meritum věci ale není, že Vlček je mlčoch a Kulhánek neúspěšný politik. Bez ohledu na politickou příslušnost mají občané právo za své daně očekávat, že budou byty a země se bude ve všech částech rozvíjet (agenda ministerstva pro místní rozvoj) a že průmysl a obchod budou šlapat, investice budou se u nás podobat zlatému dešti, firmy a společnosti budou mít zakázky, podnikání bude jednoduché, energie dostupné a levné (agenda ministerstva průmyslu a obchodu), takže zaměstnanci i živnostníci budou mít hodně peněz a platit daně a státní rozpočet bude bobtnat z nashromážděných daní přímých i nepřímých (prosperitou a spotřebou obyvatel).

Nic z toho za tři roky nepřišlo, právě naopak. Co chce tato vláda ještě změnit za poslední rok a proč chce premiér Fiala po třech letech restartovat Česko? Co dělala tato vláda tři roky?

Změny ve vládě jsou kosmetické. K radosti není důvod. Věřit, že za vše mohou Piráti, může snad jen šampion kognitivní disonance. Vláda rozhoduje ve sboru, takže spolu chyceni, spolu u volebních uren symbolicky pověšeni.

Naprostý debakl digitalizace stavebního řízení, ceny energií trhající v rámci EU rekordy), exministr Síkela s šancí na rozvojovou spolupráci v rámci Evropské komise, porušené sliby povolební i předvolební, flikování změny parametrů důchodů na poslední chvíli a nálepkování kritiků, násilné ukončování parlamentních rozprav, toť výsledek tří let ochotnického divadla.

Kritika zleva i zprava

Tuto škodu a zklamání voličů ani kouzla Pokustonova nenapraví. Pokud tedy nezaklejí občany ztrátou paměti nebo nevyděsí vláda ve stylu absurdity „zvolte nás, i když jsme neuspěli, neboť jsme samozvaná hráz a štít demokracie, byť vlastními činy rozbitý na třísky“. Noční můra pro důvěru občanů ve volby navíc bude, kdyby to stávající koalice utáhla na silově protlačenou korespondenční volbu ze zahraničí.

Vláda Petra Fialy je kritizována zleva, že šetří příliš a na nesprávných místech. Zprava, že šetří málo a na nesprávných místech. To znamená, že kromě ideových výtek (ohrožování svobody slova a nálepkování kritiků) vadí hlavně nekompetentnost. Dva noví ministři, které nikdo neznal, ale teď už možná pozná, na tom nic nezmění. Jen upřímná omluva a přiznání chyb, konec výmluv na nedostatečnou komunikaci a zahraničí by mohly vládní ansámbl alespoň nasměrovat k čestné prohře, když už ne vítězství v boji o hlasy voličů.