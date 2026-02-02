Ze dna strop. Petr Macinka a Filip Turek v povznesené náladě U Blekotů

„Je to moje zásluha,“ prohlásil Filip Turek po prvním panáku. „Kdo zablokoval centrum Prahy? Já.“
„To nemyslíš vážně,“ odpověděl Petr Macinka. „Kvůli tobě ujel prezident Pavel do Španělska do Jermakova rezortu? Já ho vytočil, na mě chce vydat téóčko!“
„Nevytahuj jednu blbou esemesku. Stejně jsi byl ožralej. O kom esemeska byla? O mně. Kvůli mně přišli lidi na Staromák a Václavák.“
V tom si ministr zahraničí uvědomil, že jeho doménou je diplomacie.
„Shodneme se na tom, že je to úspěch nás dvou. Je v tom synergie.“
Čestný prezident nebyl spokojený.
„Ty jedna synergie. Tvoje termity! Cos tam napsal do té esemesky o té kohabitaci?“
Co je kohabitace? Omezení moci prezidenta i soužití „na psí knížku“
„Znamenalo to, že mě prezident pořádně nasral a má u mě šmytec. Však jsem mu to vzkázal odpoledne, když jsem byl u Moravce. Stihnul jsem to dřív, než ho vyhodíme.“
„Celej ty! Proto jsi dvacet let dělal podržtašku a teď jsi předseda politický strany, která má po volbách pod pěti procentama preferencí. Že budete prezidenta ignorovat. Já tomu rozumím, protože jsem vzdělanec. Budete ho ignorovat, až po něm budete chtít podepsat výjezd padesáti velvyslanců, co najmenuješ ze svých kamarádů. Ale to je jako s tou kohabitací. Nikdo normální neví, co je to ignorovat.“
„Co jsem měl říct?“
„Normálně, jako prve! Pavel mě nasral a má u mě šmytec. Tak jsi to měl říct.“
„Neblbni. Vždyť to bylo v televizi.“
„Hele. Zeman byl taky v televizi a říkal tam kunda sem a kunda tam. To je pan politik! Ten má vizi! Ty jsi jenom podržtaška a beze mě by žádnej prezident do Španělska neodjel.“
Přivezli churros, řešili rozpočet a priority. Turek a Macinka jeli za Zemanem do Lán
„Dobře. Chceš čin? Já ti řeknu, čím trumfnu Zemana i s těma jeho kundama! Já se Pavlovi vyseru na Hradě na schody. Že je nějaký dno? Ukážu, že dnešní dno je jenom strop!“
Turek se Macinkovým nápadem nadchl.
„Konečně slovo muže! Jdu do toho!“
Nechali se odvézt na Hrad. Ale běda… Policie, žlutá páska, uzavřený prostor.
Zahlédli ředitele BIS Michala Koudelku. Generálporučíkova tvář byla vážná.
„Pojďte se podívat,“ vyzval vrcholové politiky a zavedl je ke schodům.
Tam uviděli, že je někdo v jejich záměru předešel.
Babiš je rád za svobodu názorů. Respektujte volby, řekl Macinka k akci za Pavla
„My nezasahujeme, my jen monitorujeme,“ řekl generálporučík. „Forenzní průzkum provádí policie. Svoje podezření ale mám.“
Vrcholoví politici vydrželi zpravodajcův rentgenový zrak a pak pohlédli jeden na druhého. Věděli své. Myšlenka zřejmě visela ve vzduchu.
„Zase nás předešel. Zase je lepší,“ řekli skoro současně.
Co je to platné, asijská škola. Na tu rodák z Hodonína nedosáhne.