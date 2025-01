Sprostá oslava ministra Rakušana. Je to plivanec na hroby obětí holocaustu i do tváře jejich potomků

„Dnes je Mezinárodní den obětí holocaustu. Připomínáme si nejen miliony obětí opravdu zrůdné mašinerie sloužící k likvidaci lidí a lidství. Ale i to, že na začátku podobných tragédií stojí často ‚jen‘ nenávistná slova. Nebo gesta. Ti, kdo dneska provokují zdviženou pravicí, ať už řídí diesel, nebo elektromobil, relativizují jednu z nejotřesnějších kapitol lidských dějin. Je to nebezpečné a hloupé. A krajně neuctivé právě k těm, jejichž památku si dnes připomínáme,“ napsal ministr Rakušan na sociálních sítích. A přidal video italského umělce Eduarda Castalda, který vcelku fádním způsobem srovnává Elona Muska s Adolfem Hitlerem.

Problém není v tom, že Rakušan tím de facto útočí na blízkého spolupracovníka amerického prezidenta. Problém je v tom, že Eduardo Castaldo je člověk, který nenávidí židovský Stát Izrael, produkuje propalestinskou a antiizraelskou agitku jako na běžícím pásu, hovoří o potřebě bojovat proti sionismu a jedním z jeho výtvorů je i tělo hajlujícího Adolfa Hitlera s hlavou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izrael je pro něj – dle jeho vlastních slov – nacistický stát. Stát, který stojí na nadřazenosti jedné rasy nad ostatními, stát, který má na svědomí genocidu.

Kdyby takové věci v Česku prohlásil někdo z opozice, byl by Rakušan jistě jedním z prvních, kdo by volal po kriminalizaci takových postojů. Když jde ale o angažované protitrumpovské umění, předákovi STAN a ministrovi vnitra (sic!) to nevadí.

V každém případě platí, že připomínat si Den obětí holocaustu právě dílem Eduarda Castalda je mírně řečeno neuctivé, lépe řečeno sprosté. Je to plivanec jak na hroby obětí holocaustu, tak do tváře jejich potomků. A je to i urážka Státu Izrael, na jehož straně vláda, jejímž je Rakušan členem, údajně stojí. Je to také návod pro všechny domácí nepřátele Izraele, že se nemusí ničeho bát, když ministr vnitra sdílí umění jejich italského soudruha v boji za svatou věc teroristického hnutí Hamás. A stejně to budou vnímat i naši izraelští přátelé.

Tohle brutální selhání v úsudku a diplomatické faux pas už nezachrání ani omluva. Snad jen omluva premiéra, až bude Víta Rakušana ze své vlády odvolávat.