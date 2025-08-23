Petře, budu řídit já? Ministr Rakušan chce už před volbami ostrakizovat hnutí ANO

Na komiksu Rychlé šípy vyrostly čtyři generace Čechů, takže jeho scénky a hlášky jsou široce sdělné. Třeba tato. Rychlé šípy staví šlapohyb. Mají zatím jen pár koleček, natož, aby věděly, kdy ho dokončí, a zda bude fungovat, ale Rychlonožka už se ptá Mirka Dušína: „Mirku, budeš řídit ty, anebo já?“
Našinec si na tuto scénku občas vzpomene. Třeba když ministr vnitra Vít Rakušan začátkem srpna, dva měsíce před volbami, chtěl pro STAN ministerstvo spravedlnosti v příští vládě. To byl skutečně tak přesvědčen, že o příští vládě budou rozhodovat on a Petr Fiala?
Anebo právě teď. Opět ministr Rakušan chtěl svolat schůzku, jíž by se účastnili on, premiér Fiala (ODS, respektive SPOLU) a Zdeněk Hřib (Piráti). Měli na ní původně deklarovat, že za žádných okolností nepodpoří vládu s hnutím ANO Andreje Babiše. Nakonec schůzka padla, ale myšlenka asi v Rakušanovi zůstala. Podle tweetu ministra vnitra padla kvůli požadavku Pirátů na veřejný ráz schůzky, ne proto, že by šéf STANu změnil názor na izolaci hnutí ANO.
Taková rituální přísaha je pozoruhodná už tím, že se měla složit měsíc před volbami. Pro dnešní dobu – a nejen u nás – je ale příznačná. A to z více ohledů.
Hrají s ještě nerozdanými kartami
Není vůbec nic špatného na tom, že Vít Rakušan se vymezuje vůči Andreji Babišovi. Nejsou si blízcí ani lidsky, ani ideově. Není nic špatného na tom, že Rakušan by s Babišem nechtěl vládnout, ba ani podpořit vládu s jeho účastí.
Je to pochopitelné i pro autora těchto řádek, jenž tu sám za sebe říká, že o volebním hlasu pro ANO nikdy ani neuvažoval. Ale tady by nemělo jít ani o osobní sympatie, ani o rychlošípácké taškařice, nýbrž o skutečnou politiku.
Politiku si zde definujme tak, že je to schopnost (někdo by řekl umění) zacházet s kartami, jež rozdají voliči. Kdo předem závazně říká, co neudělá, s kým nebude spolupracovat, k čemu se nedá přimět, místo aby říkal, co – ať už pro své vítězství, povolební spolupráci či vytváření vlády – udělá, jako politik si zužuje hřiště. Což v politice bývá komparativní nevýhoda.
Jak vidíme, u nás k tomu má blízko ministr Vít Rakušan. Chce ostrakizovat soupeře, a to tak, že hraje kartami ještě voliči nerozdanými. Aniž by si připouštěl, že rozdají-li voliči karty jen trochu jinak, než on sám očekává, pak omezení, která si předem uložil, může litovat.
V Německu už tuto metodu vypracovali téměř k dokonalosti, ale zároveň se potýkají s jejími minusy.
Bude i u nás „protipožární zeď“?
Ukázala to německá volební kampaň v lednu a únoru i sestavování vlády kancléře Friedricha Merze. I tam nešlo o to, co a s kým udělá, ale hlavně o to, co a s kým neudělá. Nesmí mít nic, ale opravdu nic společného s pravicovou radikální stranou AfD. Ta musí být izolována na spolkové, zemské i obecní úrovni a říká se tomu „protipožární zeď“.
Výsledek? Únorové volby jasně vyhrála pravice. Dohromady, i s AfD, získala 360 mandátů z 630 (57 procent). Pravice měla jasnou společenskou většinu. Ale nemohla ji přetavit ve většinu politickou, vládní, programovou – protože AfD je „fuj“. Místo toho vládne kočkopes konzervativců a sociálních demokratů ve velké koalici, zatímco AfD povýšila na průzkumově nejsilnější stranu v zemi.
Snaží se Rakušan o českou verzi „protipožární zdi“ vůči hnutí ANO? Potom by si měl tyto možné důsledky uvědomit. I Česko by mířilo – ještě více než teď – k zemi se dvěma různými většinami. S většinou společenskou v řadě bodů, kterou by ale nešlo přetavit v kultivovanou většinu politickou, tudíž by mohla vzniknout politická většina nekultivovaná. Je otázka, zda s tím vším lidé jako Rakušan počítají. Zda vědí, že AfD má cejch od kontrarozvědky, která ji označila za podezřelou z extremismu. Má BIS něco takového na hnutí ANO?
Můžeme si to představit v praxi. U nás se rýsuje společenská většina kritická vůči unijnímu Green Dealu. Dala by se možná přetavit na většinu politickou, neboť v základní kritice se ODS a ANO víceméně shodnou. Ale bude-li fungovat „protipožární zeď“ vůči ANO tak, jako v Německu funguje vůči AfD, budou pokračovat plané hádky. Jedni budou tvrdit, že Green Deal za nás v Bruselu odkývl Babiš v letech 2019 a 2020, druzí, že to udělal Fiala v roce 2022 (s pochvalou od von der Leyenové).
V politice prostě platí i stará klišé, jako je „nikdy neříkej nikdy“. Vít Rakušan teď bojuje proti tomu klišé i proti praktické politice jako takové.