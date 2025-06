Bitcoinová aféra. Šlamastyka, z níž vládě pomůže leda zázrak

Práškova aféra se týkala 30 miliónů korun, což je podle hrubého, leč střízlivého odhadu dnešních zhruba 600 miliónů. Tedy podstatně méně než peníze, které létají vzduchem dnes.

Jenže – o jakou sumu se vlastně jedná? Tak úplně zřejmé to není.

Jde o onu jednu miliardu, momentálně ovšem policií zmraženou, jíž měla nemravná transakce ministerstva spravedlnosti s Tomášem Jiřikovským, odsouzeným podílníkem na prodeji drog, státu vynést? Nebo o tři miliardy, které v té Jiřikovského bitcoinové peněžence měly oficiálně být? Anebo jde ještě o dalších devět miliard, které mají být v jiné bitcoinové peněžence, jím rovněž ovládané?

A o jaké peníze vlastně šlo v různých fázích tohoto bizarního příběhu? Hle vývoj ceny bitcoinu. V době, kdy Jiřikovský svůj bitcoinový drogový Ovčí trh otevíral, byla průměrná cena bitcoinu 150 dolarů.

V roce 2017, kdy se za ním zaklaply dveře vězení a na jeho účtech bylo kupodivu nalezeno jen půl bitcoinu, už to bylo 4000 dolarů. V roce 2021, kdy ho za dobré chování propouštěli a on vzápětí požádal, aby mu soud vrátil zabavenou elektroniku s nesmazanými daty, stál bitcoin v průměru 47 000 dolarů.

Krajský soud v Brně i vrchní soud v Olomouci tehdy rozhodly, že se mu elektronika má vrátit, data však mají být smazána. Letos však Nejvyšší soud usoudil, že by to bylo příliš přísné, Jiřikovský by byl připraven o dlouhá léta své digitální paměti a má tudíž dostat elektroniku i s daty. Nevím, kolik mozkových závitů se musí zavařit usilovným přemýšlením hlavy, v níž se takovéto rozhodnutí urodí. Každopádně ve chvíli, kdy se aféra Blažek spustila, se dal bitcoin prodat za víc než 110 000 dolarů.

Nepochybně stejně zavařené musely být mozkové závity těch, kdo se podíleli na všem, co se dělo dál, zejména ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela i vládních kolegů včetně premiéra. Každopádně si vyrobili šlamastyku, ze které těžko vyklouznout.

Leda že by spoléhali na zázrak a vývoj ceny bitcoinu tak katastrofální, že spadne na svou první hodnotu. Když jej v lednu 2009 Satoshi Nakamoto představil světu, činila 0,001 dolaru plus náklady na těžbu. V takovém případě by vlastně způsobená škoda byla menší než malá a Pavel Blažek by nás mohl obšťastnit svým typickým úsměvem, doširoka rozhodit ruce a se svým brněnským přízvukem zvolat: „No vidíte, jako vždycky! Zase jen nafouknutá mediální bublina!“

Jenže to se nestane a bitcoinová aféra se dost možná do učebnic dějepisu dostane. Snad s poučením, které z ní plyne: Stejně jako žádný premiér nemůže řídit stát jako firmu, nemůže ho jiný půjčovat na hraní kamarádům z Brna.