Spolu trvá na pravidlech, ale jenom, když se to hodí. Pavel Blažek je důkazem

Přístup, který k problému ministr spravedlnosti za ODS zvolil, je ten nejproblematičtější. Odhodlal-li se k bezprecedentnímu kroku, kdy stát přijme peníze od odsouzeného zločince, přičemž není jisté, zda peníze nepocházejí z trestné činnosti. Jeden by čekal, že zkušený Pavel Blažek se zaštítí nějakými expertizami. Třeba z České národní banky, ohledně kryptoměn, nebo některé z právnických fakult, ohledně problematiky přijímání peněz s nejistým původem.

Také bychom čekali vysvětlení, třeba čí byla iniciativa na počátku, jestli si to vymyslel ministr, nebo odsouzený Tomáš Jiřikovský, případně kdo určil, kolik peněz z kořisti má dotyčný „věnovat“ státu. Kdo rozhodl, že takto získaná částka bude k dispozici ministrovi spravedlnosti a nepůjde do státního rozpočtu či jinam?

Proč Pavel Blažek pozval k otevření kryptopeněženky notáře a byl mu osobně přítomen? Nebyla to náhodou „sehrávka“ sloužící k přesvědčení veřejnosti, že zločinci měli jen tři miliardy a ani korunu navíc? V tomhle se ale ministr trefil, spekulace o dvanácti miliardách v kryptoměnách zůstávají jen spekulacemi. Podobných otázek se vynořuje mnoho, ale odpovědi neznáme žádné.

Sektářská optika koalice

Jedno vodítko nám ale pan Blažek poskytl, když vysvětloval, že převod peněz byl pachatelovým pokáním. Tento termín nemá v právu co dělat, je to pojem náboženský, ale zato ukazuje, jak vláda Petra Fialy sama sebe vidí. Jako morální, pseudonáboženskou autoritu, která arbitrárně určuje, co je dobré a co je špatné. Takhle se chová celou dobu svého vládnutí, protože ji většinově média tuhle pseudomoralistickou pózu baští i s navijákem.

Když zapomněl předseda vlády milion korun v kampeličce, která byla pračkou peněz a do které se nosily peníze v hotovosti v obrovských hokejistických kabelách, nestalo se nic. Spravedlivý Petr Fiala se nemůže dopustit ničeho špatného. A na to, zda nebyl premiér jen něčí figurkou, odpověď neznáme. Ptal se někdo tajných služeb, proč premiéra alespoň ex post nevarovaly a nedoporučily mu, aby peníze okamžitě z téhle kampeličky stáhl?

Atmosféra, kdy většina médií přijala sektářskou optiku vládnoucí koalice, že její politický zápas je zápasem dobra se zlem, nebe s peklem, zdá se ukolébala i velezkušeného ministra, a proto postupoval tak lehkovážně. Patrně vůbec nepočítal s tím, že mu to nemusí projít. Nicméně ozývají se i zlí jazykové, kteří říkají, že takhle hloupý Pavel Blažek zdarma být nemůže.

Koaličním partnerům Petra Fialy ještě vážnost situace nedošla. Lidovci mlčí jako hrob a to byli v minulosti „hodnotově orientovaní“ natolik, že odmítali danit prostituci s tím, že stát nemůže být pasákem.

Dobrá, tedy by měli odpovědět na otázku, zda může stát fungovat jako pračka peněz a zda jim vyhovuje postup pana ministra Blažka. A je-li vše, až na nějaké detaily, v pořádku, pak nechť se pár detailů obrousí a uvidíme, jaké fronty přestupníků zákona se před ministerstvem spravedlnosti (sic!) budou tvořit.

Říká se, že vyprání peněz zpravidla stojí asi polovinu sumy, taxa pana Blažka je milosrdnější a spolupráce se státem je jistější, i pro případ dalšího zájmu policie. Člověka jen napadá, proč si tenhle ekonomický zlepšovák nedalo Spolu do programu jako způsob, jak vylepšit rozpočet a zároveň nezvyšovat daně. O povzbuzování ekonomické kriminality by v tomto případě mluvil jen Putinův slouha či dezolát.

A co říkají v TOP 09? Jak se tohle novátorství slučuje s evropskými směrnicemi o boji proti praní špinavých peněz, jak se dívat z hlediska liberální demokracie na Blažkovo surfování na samé hraně zákona? Není to spíš praktika populistů?

Na výměnu je pozdě

A ODS, ta je konzervativní a čitelná jako vždy, přinejmenším v tom, že se tváří překvapeně, že se někdo vůbec na něco ptá. Zákon přeci nebyl porušen, jak říká bývalý ministr Blažek, taková právní věta neexistuje.

Stejně tak jsou modří udiveni otázkami na Petra Fialu. Ten od začátku do konce za nic nemůže a nic nevěděl. Za co tedy jako předseda vlády vůbec odpovídá? To se dozvíme po volbách. Na výměnu je však pozdě a Spolu nezbývá než do voleb nějak dohrát. Ale nechme vládnoucí představitele jejich iluzi, že se kauza přežene a všechno přebije jejich extaticky prožívaný „narativ“ dobra.

Podstatné bude v příštích dnech zejména řešení změn v kampani Spolu. Většina hesel a billboardů se ve světle páně Blažkova postupu jeví jako ironie, případně nejtvrdší cynismus. Koalici Spolu čekal nelehký úkol - přesvědčit nějakých čtyři sta tisíc zklamaných voličů, aby se počátkem října dostavili k urnám. Nyní to bude se „starými hesly“ mnohem těžší. Vláda nepadne, koalice to nějak doklepe, ale na triumf nad Babišem to rozhodně nevypadá.