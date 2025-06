Časová osa a pár facek Stanjurovi od Plzáka. Výmluvy ministra financí jsou naprosto věrohodné

Ještě nedávno sice Decroix v televizní diskusi tvrdila, že bitcoinová aféra je výlučně věcí ministerstva spravedlnosti a nikdo jiný o tom nevěděl, ale teď se z časové osy stala úplná posvátná kráva.

Předseda STAN Vít Rakušan dokonce stanovil předložení časové osy za jednu z podmínek jejich podpory vlády při hlasování o nedůvěře. Premiér Petr Fiala označil po jednání vlády časovou osu za precizní a ocenil rychlost, s jakou ji Decroix nechala vyrobit.

Termín „časová osa“ se stal v posledních několika desítkách hodin snad nejfrekventovanějším slovním spojením. Pozoruhodné. Z veřejně dostupných údajů by totiž časovou osu celé bitcongate udělal poměrně rychle i cvičený jezevčík. Co má ale vlastně dokazovat? Mění snad něco na podstatě věci? Nebo je to jen vrtění jezevčíkem?

● Mnohem zajímavější je časová osa výroků ministra financí Zbyňka Stanjury. Projeďme si je ve stručnosti. Nejprve tvrdil, že o věci vůbec nic nevěděl. Poté sám Pavel Blažek veřejně pravil, že darovací smlouvu připravovali s jeho lidmi úředníci z ministerstva financí. Následně se ukázalo, že o věci dostal Stanjura zprávu e-mailem už 30. ledna. Ministr financí však tvrdil, že to byla pouze předběžná informace s tím, že se o věci s Blažkem pobaví později.

Když se tak podle něj na přelomu března a dubna stalo, byla prý už smlouva uzavřená a on ji nedoporučil. Následně vyšlo najevo, že v onom e-mailu z 30. ledna se už Blažek odkazoval na jejich předchozí rozhovor, navíc tam bylo popsáno, o co v kostce jde. Ještě později přišel Deník N s informací, že už 13. února – tedy zhruba měsíc před přijetím bitcoinů od drogového dealera – vypracovali úředníci ministerstva financí pro Stanjuru dokument, v němž ho před přijetím daru varovali.

A co na to Stanjura? „Právní sekce poslala e-mailem tento vypracovaný podklad 13. února 2025 zpět řediteli mého kabinetu,“ vzkázal. Oním ředitelem je Filip Benda, bratr předsedy poslaneckého klubu ODS a jednoho z nejbližších premiérových spolupracovníků Marka Bendy. Ten samozřejmě také o ničem nevěděl.

Protože je naprosto logické, že když látáte státní rozpočet, jak se dá, a ještě to nestačí, o miliardovém daru se prostě nebavíte, vůbec vás nezajímá. Stanjura tak vesele tvrdí, že mu Filip Benda dokument „tajil“ až do 25. března. A že se s Blažkem o věci poprvé „neformálně“ bavili, až když byla smlouva podepsána. Což je u lidí, kteří se na jednání vlády a ve stranických sekretariátech před volbami potkávali několikrát týdně, naprosto věrohodné. Čistě hypoteticky – kdyby měl Stanjura náhodou milenku a vymlouval se manželce podobně, jako to činí v bitcoinové kauze, našel by zřejmě sbalené kufry za dveřmi. A MUDr. Plzák – proslavený radou „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ – by mu dal nejspíš ze záhrobí pár facek...

● Vláda se nakonec navzdory všemu – a díky precizní časové ose – hlasování o nedůvěře nemusela obávat. Člověk by o koalici SPOLU a hnutí STAN skoro chtěl napsat: „Spolu chyceni, spolu pověšeni.“ Ale pozor, ačkoli toto rčení v minulosti použila řada politiků a novinářů včetně Karla Schwarzenberga, teď kvůli němu šéfku Trikolory Zuzanu Majerovou prověřuje policie. ODS totiž jeho použití pokládá za „hrozbu, útok na samu podstatu demokracie, inspiraci politickými procesy“ či „snahu udělat z Česka totalitní stát“. Chybí už jen časová osa, kdy a jak Majerová hodlá vládní politiky věšet.