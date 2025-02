STAN by chtěl vyhrát a vládnout, ale voličům zatím nabízí jen programovou prázdnotu

Připusťme však, že jako předseda třetího nejsilnějšího politického uskupení v zemi to říkat „musí“, stejně jako vést řeči o připravenosti přijmout odpovědnost.

Na druhé straně, přijde-li řeč na odpovědnost za dosavadní vládnutí, předvádí pan předseda obdivuhodné výkruty. Na otázku, že z policie odcházejí zkušení policisté na střední úrovni managementu, pan ministr odpovídá: „Předloni jsme měli více příchodů než odchodů, loni byl ten stav v podstatě vyrovnaný.“ Tedy zkušené specialisty nahradili plně nováčci z ulice? Skvělý management, pane ministře.

Budete volit v příštích volbách hnutí STAN? celkem hlasů: 108 Ano 8 %(9 hlasů) Uvažuji o nich, ale nejsem si jistý 7 %(8 hlasů) Ne 84 %(91 hlasů)

Tázán na ministra školství Mikuláše Beka a financování školníků a kuchařek obcemi, říká ministr Rakušan, že mu kritika přijde pokrytecká, protože pan ministr „tady nenaplňuje svůj plán a své přání“, prý šlo o poptávku vlády, čili něco jako hláška z filmu Obecná škola: To je náš kluk, ale on fašistu hrát nechtěl.

Tajemství úspěchu sladkých limonád

Každopádně pan ministr je soustředěn především na marketing a nikoli na věcná řešení, raději hledá výmluvy, případně pořádá debaty „bez cenzury“. Začneme-li se vážně zabývat snahou po zisku dvaceti procent pro hnutí STAN, pak musíme brát v úvahu několik faktorů.

Za prvé, dnešní síla Starostů je dána tím, že mnozí z nich ve volbách vystoupali do sněmovny po zádech Pirátů, ti byli největším lákadlem voleb 2021, avšak příznivci Starostů ve volebních místnostech obratně a pilně kroužkovali. Fintu s vykroužkováním již STAN nezopakuje, protože s nimi do koalice po téhle zkušenosti nikdo nejde.

Momentálně ovšem těží z faktu, že Piráti jsou v krizi a nelákají zdaleka tolik voličů jako před minulými volbami. Část pirátských příznivců tedy přechází ke Starostům a ti by měli udělat něco pro to, aby si je udrželi. Demoskopové dlouhodobě tvrdí, že hnutí STAN má velmi malé tvrdé voličské jádro a většina jejich voličstva není zdaleka tak pevná v podpoře, typicky je uskupení pana Rakušana pro mnohé druhou volbou. Tyhle voliče tedy Starostové do září jisté nemají.

Pro získání nových příznivců by měla strana něco udělat i se svou programovou prázdnotou a nedostatkem ochoty k jakékoli změně. Pan Rakušan vlastně zatím nabízí velmi rigidní budoucnost, pokračování stávající koalice, beze změny programu. Nereflektuje-li jakákoli strana své vlastní chyby a snaží-li se, i v okamžiku, kdy je její výkon ve vládě hodnocen negativně, nabízet stále stejný postup, je to dost bezvýchodné i pro fanoušky pana Rakušana.

Ministr vlastně vzkazuje starostům menších obcí: až se zase stanu ministrem vnitra, zavřu opět několik desítek, možná stovek poboček České pošty, protože já to jinak neumím a měnit nic nechci. Zní to krutě? Ne, takovou budoucnost Starostové voličům nabízejí. Zároveň se nemohou chlubit něčím, co by svým příznivcům ukázali se slovy: tohle jsme vybojovali a vyvzdorovali v rámci koalice my.

Politický marketing je oblíbenou disciplínou předsedy Rakušana a je v něm o dost šikovnější než premiér, nicméně sebelepší marketing bez reálného produktu vítězství nezajistí. Úspěchy nejrůznějších sladkých limonád totiž nestojí na obřích kampaních, ale na prosté skutečnosti, že lidem chutnají. Na otázku, zda může hnutí STAN vyhrát volby, lze odpovědět kladně, ale jen v případě, že lidem nabídne něco lákavějšího než opakování dosavadní politiky.