Lipavskému patří budoucnost, dnes posiluje ODS, koho posílí zítra?

Zdá se, že nikdo nepochybuje o tom, že pan Lipavský by mohl stejně přesvědčivě ztělesňovat i hodnoty TOP 09. Jak řekla ministryně obrany a jednička pražské kandidátky Jana Černochová: „Jan Lipavský je silnou posilou našeho týmu.“

Z pohledu bezprizorného ministra Lipavského je volba jasná, třetí místo na pražské kandidátce, které mu zajistila ODS, garantuje sociální jistotu poslaneckého platu na další čtyři roky. Z pohledu občanských demokratů to tak jednoznačná výhra není, připustíme-li na chvilku, že pan Lipavský si s vedením ODS momentálně notuje, neznamená to, že mu to vydrží. Ale dobře, i nespolehlivý spojenec může být užitečný, disponuje-li schopnostmi, které ostatní postrádají.

Je pan Lipavský proslulý svým pronikavým úsudkem a kissingerovskou předvídavostí? Nikoli. Je skvělým manažerem a obratným politikem? Ani náhodou, zahraniční politiku vlády tvoří a řídí premiér osobně v úzké spolupráci se svým bezpečnostním poradcem Tomášem Pojarem. Na pana Lipavského zbyly ceremoniální povinnosti a neutuchající aktivita na sociálních sítích. A vynikl zde snad natolik, že se jeho tweetů bojí třeba Sergej Lavrov? To si asi nikdo nemyslí.

Zachovat vše beze změny

V pražské ODS z toho musí být zlá krev, jsou v ní přeci straníci přinejmenším stejně výkonní a schopní jako pan Lipavský, kteří by navíc v očích koaličních příznivců působili věrohodněji. Ale na tom asi momentálně premiérovi nezáleží. Možná chtěl Petr Fiala topce ukázat, že ji dokáže vyfouknout kohokoli, možná demonstruje svou morálnost. Zrádce sice nemá nikdo rád, avšak premiér čtyřkoalice dokáže odpouštět jako Kristus.

Na skeptiky může počínání předsedy Fialy působit jako zoufalá snaha zachovat po volbách vše v neměnné podobě, takhle se mu vládlo pohodlně, proto by moc chtěl se stejnými lidmi vládnout dál. Ani tahle varianta není pro příznivce pravice nejlákavější.

Přestup pana Lipavského k ODS dal vzniknout ještě jedné paradoxní situaci, pokroková média, zdravíme Respekt a Deník N, tohoto politika systematicky vychvalovala do nebes, byl nejchytřejší, nejcharismatičtější a nejzásadovější. Co si s ním počnou nyní, když se „zásadově“ přisál k cecíku ODS, vždyť tuhle stranu pokrokáři tak vášnivě nenávidí. Těšíme se na závěry revolučních tribunálů.

Co ODS vzkazuje voličům

Občanští demokraté se pod vedením premiéra Fialy ocitli v nezáviděníhodné situaci. Vláda je po čtyřech letech mimořádně nepopulární, její reformní sliby přišly vniveč, většinu času protaktizovala a na schválení dalších zákonů ji zbývají jen měsíce. Místo aby vedení začalo přemýšlet, jak oslovit voliče lépe, jak změnit svou politiku, jak přilákat čerstvé kandidáty, pokouší se premiér o zakonzervování stavu a o opakování vládnutí ve stejné sestavě. Volič se těžko přesvědčuje, říkáte-li mu: nevedlo se vám nijak báječně, ale v příštím období už to báječné bude, protože to uděláme úplně stejně i se stejnými lidmi.

Nezbývá než Janu Lipavskému gratulovat ke čtyřem letům dobrého bydla. ODS by možná mohla zapřemýšlet o tom, co vlastně vzkazuje voličům, když angažuje takového politika. Ale to je těžké, pokud se stranický politický život omezuje na vykřikování jednoduchých ideologických hesel sloužících pouze k sebeutvrzování spojené s naprostým nezájmem o všednodenní starosti obyvatel.

Vždyť „vyspělí“ volí vládní koalici, a ti zbývající jsou nepřevychovatelní agenti cizích mocností, nebo - jak říká vládní plukovník boje proti dezinformacím - svině. Zcela určitě jsou mezi vládními odpůrci lidé, o kterých by se dalo s čistým svědomím říci, že jsou svině. Zato Jan Lipavský, to je ryzí charakter a vzor pro mládež.