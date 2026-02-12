Proč Lipavský prohrál. Cejchuje-li Macinku na Pol Pota, nedivme se, že genocidní příměry tak letí

Třeba ve středu, když v debatě o rozpočtu přišla řeč na škrty v humanitární a rozvojové pomoci a šéf diplomacie Macinka argumentoval úsporami. Macinkův předchůdce Lipavský reagoval slovy, že Macinka na ministerstvu zahraničí zahájil velkou kulturní revoluci: „Je to takový Pol Pot naší doby.“ A to už je síla, neboť Pol Pot patří do téže ligy jako Hitler.
Že by tohle bývalý ministr nevěděl?
Jistě, už dlouho jsme zocelení slovníkem politických debat a jen tak něco nás nerozhodí. Kdo už loni slýchal o „fialovém hnusu“, „kolaborantech“ či „sviních“ z konkurenčního tábora, se nad přirovnáním Macinky k Pol Potovi možná ani nepozastaví. Ale to by byla chyba.
Pokud politické elity této společnosti zacházejí s genocidními příměry jako s houskami na krámě, nelze se divit, že se devalvované argumentování genocidou šíří společností. Třeba i v justici.