Proč Lipavský prohrál. Cejchuje-li Macinku na Pol Pota, nedivme se, že genocidní příměry tak letí

Premium

Fotogalerie 23

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS). (11. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
Znáte Godwinův zákon? Je to pravidlo z internetu a zní takto: s narůstající délkou diskuse se pravděpodobnost zmínky o Hitlerovi blíží jedné. Kdo takové přirovnání použije první, diskusi prohrál. Věčná škoda, že čeští poslanci si Godwinův zákon neodhlasovali pro sněmovní provoz. Dost by se uplatnil.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Třeba ve středu, když v debatě o rozpočtu přišla řeč na škrty v humanitární a rozvojové pomoci a šéf diplomacie Macinka argumentoval úsporami. Macinkův předchůdce Lipavský reagoval slovy, že Macinka na ministerstvu zahraničí zahájil velkou kulturní revoluci: „Je to takový Pol Pot naší doby.“ A to už je síla, neboť Pol Pot patří do téže ligy jako Hitler.

Že by tohle bývalý ministr nevěděl?

Jistě, už dlouho jsme zocelení slovníkem politických debat a jen tak něco nás nerozhodí. Kdo už loni slýchal o „fialovém hnusu“, „kolaborantech“ či „sviních“ z konkurenčního tábora, se nad přirovnáním Macinky k Pol Potovi možná ani nepozastaví. Ale to by byla chyba.

Pokud politické elity této společnosti zacházejí s genocidními příměry jako s houskami na krámě, nelze se divit, že se devalvované argumentování genocidou šíří společností. Třeba i v justici.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.