O Pol Potovi, Hitlerovi a o tom, jak si Češi v Kyjevě prostřelili koleno

Je mnoho kroků této vládní koalice, z nichž se jednomu může dělat nevolno. Třeba takové odmítnutí zaručit se za finanční pomoc Ukrajině. Země, která si tak hýčká svůj mnichovský komplex, země, která za uplynulých devadesát let zažila dvě okupace totalitní mocností, tak taková země teď odmítá pouhé finanční záruky za zemi čelící mnohonásobně ničivější invazi?
Spolehlivý spojenec se chová jinak
Ano, Chlívek chápe, že trojkoalice dělá bolestivé kompromisy, že voliči SPD a značná část voličů ANO trpí protiukrajinským sentimentem, ale tohle prosincové rozhodnutí nové vlády bylo velikou a bolestivou střelbou do vlastního českého kolene. Marně premiér Andrej Babiš vysvětluje, že „Česko nemá stejnou pozici“ jako Orbánovo Maďarsko a Ficovo Slovensko.
|
Proč Lipavský prohrál. Cejchuje-li Macinku na Pol Pota, nedivme se, že genocidní příměry tak letí
Ano, ministr zahraničí Macinka jel napravovat situaci a žehlit vztahy do Kyjeva takřka obratem (a jako na svou hned druhou zahraniční cestu), stejně tak představitelé ANO stáhli svá slova o rušení muniční iniciativy, ale škoda už je napáchána. Možná nejsme vnímáni jako Slovensko či Maďarsko, ale rozhodně nejsme spolehlivý spojenec, jenž bude mít prioritní postavení při poválečné obnově země.
Vláda Andreje Babiše se od jiných levicových vlád (vedených ČSSD) lišila vždy mimo jiné tím, že netrpěla odporem k byznysu, nepovažovala podnikatele za spodinu společnosti - třeba bývalý předseda představensta Škody Auto Vratislav Kulhánek rád vzpomíná, jak ani po dvou měsících čekání si ministr práce Špidla neuměl najít čas na schůzku.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Andrej Babiš byl vždycky k (většině) byznysu pozitivně nastaven, ale odporem k pomoci Ukrajině hází klacky pod nohy nejen českým zbrojařům, ale několika stovkám českých firem, které už dnes na Ukrajině podnikají. A dalším stovkám až tisícům, které by po podepsání příměří podnikat začít mohly. V energetice, v průmyslu, v zemědělství, ve vodárenství, ve zbrojním průmyslu.
Už dnes jsme největším dodavatelem kogeneračních jednotek do Charkova, víc než třetina města funguje na produktu, za kterým stojí čtyři české firmy. Český byznys se významně podílí na rekonstrukci energetické soustavy, dodávkách vodárenských technologií (Hutira), zdravotnického vybavení (Linet, MZ Liberec) a v obranném průmyslu (CSG, Tatra Trucks).
|
Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do ministra Macinky
Detailně to vysvětloval bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný pro časopis Forbes: „Češi jsou vnímáni extrémně dobře mezi ukrajinskými firmami, podnikateli, municipalitou i vládou… je tam historicky několik silných a velmi úspěšných českých subjektů – Moravské naftové doly Karla Komárka, plzeňská Škoda Transportation nebo Agromino, velký investor do zemědělství.“
Mělo by se nám dělat špatně
Z odmítnutí podpořit Ukrajinu finančně by se mělo dělat špatně nejen českým firmám, ale hlavně českému daňovému poplatníkovi: Je to možná cynické, ale Česko na válce neprodělává, ale vydělává. A nastane-li příměří (a jednou jistě nastane), začnou téci na Ukrajinu ohromné peníze a obchodní příležitosti budou řádově větší.
|
Macinka škrtá pomoc školám na Ukrajině. Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský
Janu Lipavskému je na zvracení z toho, že Petr Macinka možná zruší některé humanitární programy na Ukrajině, pokud je uzná za „ideologické“, jiným lidem by bylo třeba na zvracení z toho, kdyby věděli, že jejich vydělané a na daních vybrané peníze podporují třeba gay-pride festival ve vietnamské Hanoji.
A Pol Pot? Ten se jistě kdesi v pekle na některé české politiky těší. Svými destrukčními a vražednými schopnostmi jsou mu sice naštěstí vzdáleni na galaxie, ale ideologickou zaslepeností a neschopností poznat míru se mu někteří blíží více, než by bylo zdrávo.