Opletačky s policií už mají dva koaliční lídři. Bylo na čase, aby se přidal i ten třetí

V první řadě zde máme Andreje Babiše, premiéra a šéfa hnutí ANO, který čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo. Pražský městský soud Babiše (spolu s jeho bývalou poradkyní Janou Nagyovou, jež je nyní europoslankyní) dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. Navíc v posledním rozhodnutí z loňského června odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Druhým do party je šéf SPD a zároveň předseda sněmovny (mj. třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi) Tomio Okamura. Toho policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Jde o billboardovou kampaň před senátními a krajskými volbami v roce 2024.
Na jednom z reklamních poutačů byla fotka muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na jiném zase byli dva romští hoši s cigaretou a doprovodný text zněl: „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Proč nevydat Okamuru a Babiše: kauzy jsou na vodě
Dodejme, že oba straničtí lídři mají poslaneckou imunitu, jíž se rozhodně nehodlají vzdát. Oba svorně tvrdí, že jde o zpolitizované kauzy. Babiš dlouhodobě vinu odmítá a opakovaně prohlašuje, že sněmovnu nepožádá o svoje vydání policii.
Okamuru již jednou loni v únoru sněmovna, v níž tehdy měla většinu koaliční opozice v čele s Petrem Fialou (ODS), ke stíhání vydala. Loni v srpnu pak státní zástupce na předsedu SPD i jeho hnutí podal obžalobu pro podezření z podněcování k nenávisti. Mezitím byl Okamura znovuzvolen do sněmovny, a tudíž se na něj opět vztahuje poslanecká imunita. O jejím zrušení musí tedy poslanci rozhodovat znovu a ani zde nelze očekávat, že by koaliční zákonodárci Okamuru ke stíhání vydali.
Poslanecká imunita potřetí
Třetím do koaliční party je hnutí Motoristé sobě. U něj na sebe zatím poutal i v souvislosti se „zájmem policie“ jeho čestný předseda, poslanec a rovněž zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Nyní se ale zdá, že si policie a bezpečnostní složky posvítí na jeho spolustraníka a předsedu Motoristů Petra Macinku v souvislosti s možným vydíráním prezidenta republiky Petra Pavla.
Hrad vyhlašuje válku Strakově akademii. Prezident Pavel hodlá útočit obviňováním
Macinka totiž prostřednictvím Pavlova poradce Petra Koláře poslal hlavě státu textové zprávy, v nichž se snaží přesvědčit Pavla, aby jmenoval Turka ministrem životního prostředí. A pokud se tak nestane, šéf Motoristů „spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.“ Tohle stojí mj. ve zprávách adresovaných přes Koláře prezidentovi.
Jak uvedli policisté na sociální síti X, podnět z Hradu obdrželi a začali se věcí zabývat. „Stejně jako u jiných oznámení, i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestněprávní relevanci,“ uvedli policisté. Nicméně pokud by shledala policie, že je skutečně naplněna skutková podstata vydírání a obvinila Macinku, přijde do hry opět poslanecká imunita, jež chrání i šéfa Motoristů. A asi lze usuzovat z kauz druhých dvou stranických šéfů, jak by sněmovna reagovala.