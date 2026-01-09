Macinka vs. Okamura. Když Babiš mlčí, o srozumitelnou komunikaci se stará šéf diplomacie

Je to tak skutečně? Ne. Už proto, že každé klišé zjednodušuje. Ale v tomto týdnu to ukázala slovní přestřelka Petr Macinka versus Tomio Okamura na ČT24.
|
Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru
Lze ji shrnout asi takhle. Zatímco Macinka leckoho překvapil, Okamura naplnil klišé.
Až na pár „naprostých pošuků“
Jistě, Macinka je ministrem zahraničních věcí, tudíž musí mluvit tak, aby reprezentoval. Bylo to před jeho odjezdem do Kyjeva (vyrazil tam s Filipem Turkem), tudíž se dalo očekávat, že bude mluvit o vztahu k Ukrajině vstřícně. Ale v realitě to očekávání dokonce překonal.
Říká-li Macinka „určitě jsme spojenci Ukrajiny“, tak v kulisách toho, co přinesly volby a jak se dnes k tématu mluví a píše, to může působit málem disidentsky. Ale ať už si o Macinkovi myslíte cokoliv, ať už ho považujete za Klausova poskoka nebo kariéristu v Babišově vládě, jisté je, že působí jako plus, dokáže-li se šéf diplomacie vyjadřovat lidsky, slušně a zároveň srozumitelně. Proč máme být spojencem Ukrajiny? „Umírají tam lidé,“ říká Macinka, „a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině věnovat daleko více prostoru, pomoci a podpory.“ Takto vysvětluje jistý nadstandard.
|
Kyjev udělal ústupky, teď je řada na Rusech, řekl Macinka na Ukrajině
Je to něco, co by mohli ocenit i ti, kterým se nelíbilo Macinkovo angažmá ve věci možného zrušení CHKO Soutok. I ti by mohli kvitovat jeho shrnutí českých, zdánlivě stoupajících sympatií k Putinově Rusku: „Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku.“
Je to řečeno jasně a srozumitelně. Daleko přijatelněji, než když šéf strategické komunikace plk. Foltýn – který to myslel dobře, ale evokoval cenzuru a orwellovskou praxi – varoval před „zombíky“, ba „sviněmi“.
|
Foltýnovi podlidé. Začátkem lynče je vždy identifikace „nepřátel“
Macinka tím naznačuje, že ze vzdoru, z potřeby provokace či z prosté lidské blbosti tu je dost lidí, které vytáčela politika Fialovy vlády, kteří proti ní demonstrovali a na protesty si brali třeba nášivky ruských wagnerovců. Ale je tu jen málo těch, kteří upřímně adorují Rusko, ať carské, leninské, stalinské, brežněvovské či putinovské. Říká-li jim Macinka „pošukové“ (což v obecném jazyce není urážka, ale patří spíše mezi užívaná slova jako „pako“ či „magor“), je to přijatelnější než foltýnovský výraz „svině“.
Když to není doslova v programovém prohlášení…
V tomto zrcadle mohl Okamura vyhrát jen u svých fanoušků a přesvědčených voličů. To, že jsme spojencem Ukrajiny, na ČT24 popřel vládním programem: „V programovém prohlášení vlády není ani slovo o tom, že Ukrajina je spojenecká země. Já pouze dodržuji programové prohlášení naší vlády.“
Kde už jsme podobnou puntičkářskou rétoriku slyšeli? Třeba před třiceti lety od lídra českých republikánů Sládka. Říkával tehdy, že jeho nemůže nikdo obvinit z rasismu, neboť Romové, tak jako etničtí Češi, patří společně k rase indoevropské.
Tomio Okamura svůj argument rozvíjí dále. Není-li v programovém prohlášení vlády nic doslovného o spojenectví s Ukrajinou, on sám „nevidí důvod, proč bychom se měli k Ukrajině chovat nadstandardně“.
|
Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura
Upřímně, důvody by se našly, ale Okamura – či ještě spíše jeho voliči a obecně mladší lidé – je nevnímají. Autor těchto řádek zažil sovětskou invazi v srpnu 1968 jako devítiletý kluk. Ale dobře si pamatuje atmosféru solidarity s napadenou zemí, která fungovala ještě léta po invazi na Západě (i v sousedních zemích východního bloku, ale ne nahlas).
S tím, co říká Okamura, se po puntičkářské stránce moc nehne. Faktem prostě je, že formální spojeneckou smlouvu s Ukrajinou nemáme. Ale jako pamětník atmosféry srpna 1968 a let po něm si troufnu říci toto: veřejně tvrdit, že napadený stát si žádnou nadstandardní pomoc nezaslouží, je prasárna. A mlčení premiéra Babiše k tomu je… doplňte si laskavě sami.
Jak Macinka vytěsnil plk. Foltýna
Můžeme to prozatím shrnout i takhle. I když byl zrušen vládní odbor strategické komunikace, i když ho plk. Foltýn zaměřil příliš cenzorsky, neznamená to, že sama strategická komunikace nemá smysl. Naopak.
|
Jak dlouho chce Babiš trpět Okamuru? Dokud nezíská imunitu, možná déle, také podle alibi
A ministr Macinka, ač by to od něj sotva kdo očekával, ukázal, že to jde dělat lidsky, účinně a přitom srozumitelně. V podstatě supluje to, co by leckdo předpokládal od premiéra.