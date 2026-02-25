Nesnášíte Macinku? Přečtete-li si jeho projevy v OSN, můžete změnit názor

To se teprve ukáže. Ale jeho úterní vystoupení v OSN, projevy na Valném shromáždění i v Radě bezpečnosti, naznačují, že Macinkové jsou přinejmenším dva. Jeden, který u mnohých budí nechuť. A druhý, který – když chce – dokáže vystupovat téměř v havlovském duchu.
Upřímně, jeho slova stojí za přečtení i zamyšlení.
Pane Lavrove, vaše válka nevzkvétá
Macinka tam hovořil 24. února, na čtvrté výročí plošné ruské invaze na Ukrajinu. Invazi i její stálé pokračování odsoudil. Na tom není nic mimořádného. Těžko najít v Evropě politika, který by invazi neodsoudil. Samotný ruský útok odsuzují i Viktor Orbán a Robert Fico. Ale strukturou projevu, způsobem řeči i oslovením (osobně nepřítomného) šéfa ruské diplomacie Lavrova se Macinka běžným projevům Evropanů vymyká.
Už začátek jeho řeči na Valném shromáždění: „Čtyři roky zde slýcháme různé obměny téhož. Nepřišel jsem dnes opakovat známé fráze… Dovolte mi nabídnout jiný pohled.“ Neslyšíte v tom ozvuky novoročního projevu Václava Havla z 1. ledna 1990? Z té řeči, která je známá pod zkratkou „naše země nevzkvétá“?
Byl by samozřejmě nesmysl tvrdit, že ministr Petr Macinka kráčí v Havlových stopách. Ale v OSN předvedl, že dokáže vybočit z navyklých klišé, a to se počítá. Myšleno klišé různých názorových táborů.
Macinka se například postavil proti argumentu, v prostředí jeho názorové bubliny častému, že válku na Ukrajině způsobila či vyprovokovala expanze NATO na východ. Ministr řekl, že uznává bezpečnostní obavy Ruska, ale hned dodal: „Moje otázka zní: proč mají být odpovědí na tyto údajné obavy drony a dělostřelectvo? Obavy mohou být legitimní, invaze však nikdy.“
Podle něj síla globálních mocností nespočívá ve schopnosti začít válku, ale ve schopnosti ji ukončit. A zde se Macinka obrátil na osobně nepřítomného Sergeje Lavrova: „Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost? (…) Je dnes Rusko bezpečnější než před čtyřmi lety? Má více partnerů? Více stability? Více důvěry?“
A řeč dokončil výzvou: „Uplynuly čtyři roky a čas se krátí. Nastal čas tuto válku konečně zastavit.“
Snad už nebude tropit lumpačiny
Jistě, leckdo může namítat, že český hlas je příliš slabý na to, aby s něčím zásadně pohnul. Puntičkáři mohou v těch slovech hledat mouchy. Třeba že zmínka o ruských partnerech není relevantní, protože Rusko vždy mělo jen vazaly či státy ve sféře vlivu Moskvy, ale nikdy rovnocenné partnery.
Ale puntičkáři ani kritici mohou jen těžko popřít důležitou věc, která – hlavně v projevu před Valným shromážděním OSN – ze slov českého ministra čišela.
I ten, kdo Macinku nemiluje, by mohl uznat, že je to chlapík, který má jistý talent. Tedy něco, co se nedá naučit v kurzu, ale co se musí nějak vycítit. Lze říci, že v tomto Macinka z nového Babišova establishmentu vyčnívá. Nebo že na mnohé voliče může působit přesvědčivěji než establishment Petra Fialy, hlavně jeho akademický slovník a zdůrazňování, že demokraté se neslučitelně liší od populistů, že musíme být ukotveni na Západě, ne na Východě a podobně.
Ve stručnosti to můžeme shrnout asi takhle. Pronést docela krátký projev, ve kterém ale autor sdělí to, co chtěl sdělit, ve kterém ani jednou nepoužije obrat typu evropské hodnoty, západní ukotvení či liberální demokracie, ale přitom se ke skutečnému duchu těch hodnot pevně hlásí, to je fakt dobrý výkon.
Lidé, kterým do zblbnutí opakovaná klišé typu evropské hodnoty už lezou krkem, to mohou ocenit. Macinka ukázal, že zbaví-li se nánosu kulturních válek a naschválů, dokáže fungovat daleko lépe a přesvědčivěji, než by si leckdo pomyslel. Doufejme, že teď neprovede nějakou lumpačinu.