Dobrá, pak bychom rádi slyšeli, které rozpočtové položky ministerstva pan Macinka také „vykostil“ na třetinu. Je pochopitelné, že se nedá škrtat plošně, nicméně přesvědčivosti podobného počínání by přidal alespoň jeden příklad podobné rozpočtové přísnosti. Za tohle ministra pochválí málokdo, tváří se, jako by humanitární pomoc byla tím prvním, co naše „zamini“ může hodit za hlavu. Když už nebudeme křičet s davem hanba, řekneme si minimálně: ach jo.
Nic než plnění volebního programu?
Ano, hysterický pirát/ódéesák a bývalý ornamentální ministr zahraničí Jan Lipavský se už projevil spektakulárním odsudkem, to je ale vše, co tenhle politik umí, zanášet veřejný prostor svými citovými výlevy. K Lipavskému se však přidají další, méně či více hysteričtí reprezentanti opozice. Někteří budou kritizovat věcně, jiní jen nadávat či urážet. Nelze než zopakovat – tohle se může líbit málokomu, je to trochu jako prohlásit ze dne na den nějakou sociální dávku za zbytečnou.
Jenže uvědomme si, že pan Macinka je reprezentantem strany, která má škrty ve výdajích státu jako jedno z hlavních politických témat. Neplní takhle náhodou pan Macinka svůj volební program a netleskají mu náhodou přinejmenším ti voliči, jejichž hlasy získal? Do jisté míry něco podobného bylo možné očekávat, podstatná otázka je, jak seškrtání téhle rozpočtové položky ohrozí naši faktickou pomoc při humanitárních katastrofách v zahraničí.
A tady už to začíná být složitější, je to patrné z faktu, který oznámil sám ministr, od začátku roku již poslal na Ukrajinu 10 milionů a tedy mu zbývá v rozpočtu do konce roku jen čtyřicet. Při tomhle tempu je na nule ještě před prázdninami. To zní úplně strašlivě.
Pak si ale připomeňme, že se bavíme o částce 165 milionů korun, která je z hlediska celého státního rozpočtu nicotná. Pro někoho je to argument, že se na rozpočet humanitární pomoci vůbec sahat nemělo, protože tím rozpočet nezachráníme. Pro jiného naopak, protože ministerstvo tyhle peníze utratí každý rok, bez ohledu na to, kolik jich tam je, a pokud bude potřeba nějaké podstatnější částky na pomoc při nějaké humanitární katastrofě, může ji vláda vyčlenit z rezerv. Při premiérově tempu se nemusíme bát, že by otálel s nějakým mimořádným zasedáním vlády.
Z jednoho pohledu je to tedy katastrofální selhání a likvidace veškeré pomoci bližním v nouzi, z druhého šetření, přinejmenším tím, že pokud nebude mimořádná situace, resort utratí méně.
Ministerstvo též zredukovalo kapitolu Program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence z jedné miliardy na 500 milionů korun, ty mají být, dle ministra, použity jako záruka pro Národní rozvojovou banku. Seškrtaná půlmiliarda prý byly prostředky pro jiná ministerstva.
Hlavně si zaprovokovat
Ministerská škrtací argumentace může na část veřejnosti fungovat jen do té doby, dokud před kamery a mikrofony nepředstoupí první představitel nějakého smysluplného a legitimního humanitárního projektu, který řekne, že je pan ministr Macinka zlikvidoval.
V tomto Petr Macinka opakuje své předchozí chyby, je mu bližší provokace než nějaká tišší forma projevu. Ministerstvo letos ušetří na humanitární pomoci teoreticky 110 milionů korun, ale vláda si zcela zbytečně znepřátelí část veřejnosti. A pak že jsou to populisté.
Je-li pravda to, že Češi jsou velmi štědří dárci, kteří často v dobrovolných sbírkách věnují postiženým víc (vzhledem ke kupní síle) než relativně bohatší sousedé, těžko považovat podobná gesta za správná, prozíravá či dokonce rozumná.