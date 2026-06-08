Ministr Vojtěch má určitě pravdu. Neříká ji ale celou

Těžko s tím nesouhlasit.
Přesto mám při čtení podobných úvah pocit, že se v českém zdravotnictví opakovaně zastavujeme u části problému a tváříme se, že jsme pojmenovali celek.
Centralizace není cíl, ale důsledek
O potřebě centralizace specializované péče se v odborné medicíně prakticky nevede spor. Literatura je v tomto směru jednoznačná. Nemocnice a lékaři, kteří provádějí složité výkony častěji, dosahují lepších výsledků. U některých diagnóz jsou rozdíly mezi jednotlivými pracovišti obrovské. Někdy několikanásobné, výjimečně i řádové. Pro lepší představu si řekněme, že s určitou diagnózou zemře zkušenému týmu jeden pacient z tisíce, ale jinému jeden ze sta.
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Není to tedy otázka ideologie ani názoru. Je to otázka zkušenosti, organizace práce a objemu výkonů. Pokud někdo tvrdí, že by všechny nemocnice měly dělat všechno, stojí proti němu nejen zdravý rozum, ale také desetiletí medicínského výzkumu.
Jenže právě zde debata často končí. Centralizace však sama o sobě není reformou. Je pouze jedním z jejích důsledků. Má-li být více péče soustředěno do menšího počtu center, pak je logické, že jiná zařízení budou muset dělat něco jiného než dosud. A právě zde začíná část příběhu, o které se mluví podstatně méně.
Příliš mnoho akutních lůžek ve starých nemocnicích
Země, které dnes budují své zdravotnictví prakticky od začátku, mají jednu zásadní výhodu. Nemusí rušit staré nemocnice, ale mohou rovnou stavět podle potřeb 21. století. My takový luxus nemáme.
Česká nemocniční síť vznikala v jiných demografických, ekonomických i politických podmínkách. Výsledkem je přibližně 160 nemocnic s akutními lůžky a mimořádně vysoký počet lůžek intenzivní péče. Současně však rychle přibývá starších pacientů, chronicky nemocných a lidí odkázaných na dlouhodobou péči.
Není proto těžké odhadnout, jak bude české zdravotnictví vypadat v příští dekádě. Nebude potřebovat více akutních lůžek, ale více lůžek následné péče, rehabilitačních zařízení, geriatrií a zařízení pro dlouhodobě nemocné. Jinými slovy, část dnešních nemocnic bude muset změnit svůj charakter. Ani toto není žádná ideologie, ale prostá matematika. Měli by jí rozumět všichni politici.
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Přesto se této debatě vyhýbáme. Mluvíme o centralizaci jednotlivých výkonů, ale nemluvíme o tom, co z ní nevyhnutelně vyplývá.
Možná je to proto, že právě zde to přestává být problém medicínský, ale politický. Každý ministr zdravotnictví totiž ví, že uzavřít oddělení nebo změnit charakter nemocnice je mnohem obtížnější než napsat článek o kvalitě péče. Každé takové rozhodnutí vyvolá odpor starostů, hejtmanů, poslanců i místních obyvatel. Politické náklady jsou okamžité. Přínosy se projeví až za několik let a většinou v podobě statistik, kterým veřejnost nevěnuje pozornost.
Proto se o centralizaci mluví desetiletí a ona stejně postupuje jen velice pomalu.
Systém vzniklý degenerací, nikoliv kultivací
Pokud chceme být poctiví, měli bychom si přiznat ještě jednu nepříjemnou skutečnost. Současná podoba českého zdravotnictví není výsledkem promyšlené kultivace systému. Je spíše výsledkem dlouhodobého odkládání obtížných rozhodnutí. Medicínským slovníkem bych to dokonce označil za „degeneraci“.
Vzniklo prostředí, ve kterém vedle sebe existují špičková centra světové úrovně i pracoviště, která neúspěšně bojují o dostatečný objem výkonů, jejich kvalitu, personál i ekonomické přežití.
A někde mezi tím ještě vznikají různé formy podnikatelské kreativity, v nichž se dobře hrazené výkony stávají předmětem zvláštního zájmu jednotlivých zařízení. Pacient pak putuje za svým lékařem, někdy i přes půl republiky, do nemocnice, kde nebyl původně vyšetřován a kde často nemá žádnou předchozí vazbu. Ne proto, že by to vyžadovala medicína, ale proto, že ekonomické nastavení systému vytváří silnou motivaci získat právě jeho výkon.
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Proto by debata o centralizaci neměla končit otázkou, kde se bude operovat několik vybraných diagnóz. Měla by pokračovat otázkou, jak má vypadat česká nemocniční síť jako celek. Kolik potřebujeme nemocnic, kolik lůžek následné péče a jak nastavit pravidla, aby pacient nebyl prostředkem ekonomické soutěže mezi jednotlivými zařízeními.
Pokud tedy ministr Vojtěch dokáže posunout centralizaci specializované péče dopředu, bude to krok správným směrem a zaslouží uznání. Jen bychom neměli ani jen naznačovat, že tím bude problém vyřešen.
Systémovou otázkou totiž není, kde se bude operovat několik vybraných diagnóz. Skutečnou otázkou je, jak má vypadat česká nemocniční síť pro zemi, která stárne a současně chce poskytovat medicínu na úrovni nejvyspělejších států světa.
Pokud si toto uvědomíme, pak se dostaneme i ke kroku, při kterém budeme některé výkony soustřeďovat pouze do nejzkušenějších center. Nemělo by se to však stát izolovaným administrativním opatřením, ale součástí promyšlené reformy celé nemocniční sítě.
Centralizace totiž není reformou. Měla by být pouze jedním z jejích důsledků.