Například myšlenka dotovat lyžařské kurzy žákům z nemajetných rodin do 15 let částkou sedm tisíc je čistým převzetím návrhu vlekařské lobby. Pan ministr netuší, kde by na to zdravotní pojišťovny vzaly v podvyživených fondech na prevenci. Netuší, kdo by měl určit, zda je zájemce „dostatečně chudý“, aby dotaci získal, a konečně netuší ani, proč přidávat výhradně na lyžařský kurz.