Když chybějí léky a zdravotní sestry, ale ministr mlsá dubajskou čokoládu na golfu

Komentář 18:00

Nedávno jsem v brněnské „šalině“ zaslechl roztrpčeného důchodce, pardon dnes se říká seniora, který netichým hlasem informoval své okolí cestou do FN Brno-Bohunice: „Ten ministr zdravotnictví Válek, nebo jak se jmenuje, by měl ihned odstoupit! Je zde nedostatek praktiků, neurologů, dětských lékařů, zubařů, ortopedů, očařů, sester, nejsou léky v lékárnách, a prostě je zde bída ve všem! To se pak jeden nemůže divit, že zde ročně zemře přes 110 tisíc lidí,“ zakončil svůj proslov pod Špilberkem samozvaný seniorský tribun z lidu.