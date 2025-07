Sliby a výmluvy Válkovi vynesly ministerstvo, kamarádům zakázky. Je to další úspěch Spolu?

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jezdí pravidelně do Dubaje na dovolenou s šéfem IT firmy, která na zakázkách od ministerstva zdravotnictví vedeného panem Válkem získala desítky milionů korun a aby toho nebylo dost, získala od nemocnice, v níž Válek vykonával funkci náměstka pro IT, též zakázku v řádu desítek milionů korun (pravda až krátce po Válkově odchodu na ministerstvo).

Pan Válek říká, že vůbec netušil, čím se jeho parťák z golfu v Dubaji vlastně živí. Jak by mohl vědět, že jeho dlouholetý pacient a známý šéfuje jen IT firmě o 1600 zaměstnancích, která se specializuje na obor zdravotnictví? Zde se přímo vnucuje hodnocení, které vystavila kauze Bitcoin Válkova koaliční kolegyně ministryně spravedlnosti Eva Decroix: „Je to tak blbé, až je to trapné“.

U toho asi skončíme. Pan Válek bude dál hrát svatého Utřinosa, božího prosťáčka, který řídí resort, jímž každoročně protékají stovky miliard, aniž by se o cokoli zajímal. Dál o sobě bude rozhlašovat, jak je skvělý ministr, a odmítat kritiku. Proč ne, je členem vlády, kde se na výkon nehledí, hlavně že je člověk ideologicky v linii. Ostatně Válkovy průšvihy budou řešit jiní. Budoucího ministra zdravotnictví čekají například zdravotní pojišťovny, které pan ministr vyhladověl a některé chce cíleně poslat do bankrotu.

Už jen způsob, jakým se tohoto stavu dosáhlo, by mohl zajímat orgány činné v trestním řízení. Možná je na místě se ptát, zda je normální, aby ministr zdravotnictví vykládal, že splnil své závazky tím, že zákony předložil sněmovně a on nemůže za to, že je neschválila. On má hotovo. Něco jsem slíbil a pak předložil, za zbytek neodpovídám, mohou za to ti, kteří hlasovali proti. Není to poněkud dětinské, nebo že by to byla diagnóza?

Konfrontovat ministra zdravotnictví s jeho sliby nemá vůbec smysl, mnozí z nás si pamatují například plán výroby antibiotik v Česku. Samozřejmě z toho nic nebylo, ostatně totožný je výsledek ministrovy snahy o nápravu nedostatku léků – nulový. Válkův vzkaz: Paciente, smiř se s realitou, nic jsem nezařídil, jsem bezmocný, ale zato jsem skvělý ministr. Důvod ke spokojenosti se sebou samým lze vždy nalézt, jak praví ministr Válek: „Výpadky léků budou vždy“.

Když ministr mluví z cesty

Dalším příkladem zoufalství je kauza Motol, bezprostředně po zatýkání defraudantů ministr tvrdil, že se nedá nic zjistit a implicitně vzkazoval voličům, že podvody v nemocnicích přímo řízených ministerstvem nelze odhalit. Někdo panu Válkovi vysvětlil, že mluví z cesty a tak nakonec hloubkový audit nařídil.

Za celé funkční období nepohnul ministr se systémem vzdělávání lékařů či se spoluúčastí pacientů, obé sliboval a obé se nezměnilo. Občane, nestrachuj se, oba tyto zákony hodlá prý předložit v příští sněmovně. Je to zcela v duchu taktiky premiéra Fialy – udělali jsme hodně málo z toho, co jsme naslibovali, ale když nás necháte vládnout další čtyři roky, určitě to splníme. A dělali si z voličů legraci před čtyřmi lety, nebo dnes? To neví ani premiér.

Kritika jakéhokoli ministra zdravotnictví je v naší zemi permanentní a vlastně oprávněná, protože systém vykazuje celou řadu vad a málokterý ministr s nimi pohnul. Takže ano, pokud budete chtít, můžete kritiku každého ministra zdravotnictví i ignorovat a to i z řad lékařů, kteří mívají často své politickomocenské zájmy. Nicméně když odcházel ministr Adam Vojtěch, mnozí prominentní lékaři jej bránili a to i proti médiím, která si na něm smlsla za chyby v covidu. Tohle Vlastimilu Válkovi nehrozí, drtivá většina lékařů, zdravotnických pracovníků a vůbec lidí pohybujících se v oboru vám řekne, že se nemohou dočkat, až tento chaot opustí resort a chopí se toho někdo kompetentnější.

O to smutnější je kontrast téhle skutečnosti s halucinováním pana Válka o tom, že bude ministrem zdravotnictví i po volbách. Zde si můžeme opět vypomoci citátem, tentokrát využijme výrok šéfa IT firmy, který s Válkem jezdí do Dubaje: „Nemusíte mi věřit. Ale Vlastík tyhle věci neřeší.“ Ano, neřeší totiž skoro nic.