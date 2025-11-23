Poslední Válkův hřích. Jak se ministr dopustil faulu na prosperitě českého zdravotnictví

Nejprve však musím objasnit ještě jeden pojem. Je jím úhradová vyhláška. Představit si ji můžeme jako soubor cen, za které se v příštím roce budou prodávat zdravotní služby. Například tedy, jak drahá bude v různých nemocnicích náhrada kyčelního kloubu nebo léčení pacienta s vysokým krevním tlakem. Jinými slovy by si to člověk mohl představit jako ceník s různými navazujícími pravidly.
Tento právní předpis ministerstva zdravotnictví se vydává s několikaměsíčním předstihem, aby začal platit 1. ledna následujícího roku. A protože se na cenách jednotlivé subjekty ve zdravotnictví těžko dohadují (každý chce tu nejvyšší cenu za službu, kterou poskytuje právě on), stalo se jejich určování právem i povinností ministra zdravotnictví. Fakticky mu to dává značnou moc nad každoročním rozdělením balíku peněz, který se blíží 600 miliardám korun.
Rekordman Válek našel recept, jak vydržet jako ministr co nejdéle. Bohužel pro české zdravotnictví
A nyní už přicházíme k ministrovi zdravotnictví, Vlastimilu Válkovi, který se jako místopředseda pravicové strany s deklarovanými konzervativními hodnotami dopustil velkého faulu na prosperitě českého zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny totiž systematicky na základě deficitních úhradových vyhlášek zcela vyhladověl a některé z nich přivedl až na pokraj krachu.
Dvě úhradové vyhlášky
Letos však šel ještě o krok dál. Podle sdělení jednoho z vysokých ministerských úředníků nechal v tomto roce připravit dvě úhradové vyhlášky. Ta rozumná byla vyrovnaná a od velkých nemocnic by vyžadovala šetření v řádu stovek milionů až jedné miliardy korun. Ta druhá byla rozhazovačná a rozdávala všem podle staré komunistické zásady: každému dle jeho potřeb. Výsledkem byl naplánovaný deficit v řádu deseti, ale spíše dvaceti miliard korun.
A nyní si dovolím položit ještě jednu otázku. Kterou z těchto dvou alternativ Vlastimil Válek po prohraných volbách vybral a podepsal? Ano, tu druhou, tu deficitní.
Na budoucího ministra zdravotnictví tak čeká systém se dvěma kolabujícími zdravotními pojišťovnami a s obřím deficitem, který bude muset dorovnat.
Nechtěl bych, aby tento text vyzněl jako nějaká politická agitka v neprospěch TOP 09. Nicméně tak flagrantní nesoulad mezi stranickými proklamacemi a realitou se opravdu často nevidí. Doufejme, že už to byl poslední hřích ministra Válka.