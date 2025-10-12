Rekordman Válek našel recept, jak vydržet jako ministr co nejdéle. Bohužel pro české zdravotnictví

Klíčové zřejmě bylo, že kromě ministerské funkce zastával i post místopředsedy TOP 09, přičemž Markéta Pekarová Adamová žádnou vládní funkci neměla. To byl stabilizující prvek a premiér Petr Fiala by jeho odvoláním riskoval rozkol v koalici, jak se to ostatně stalo v souvislosti s odchodem Ivana Bartoše a posléze i Pirátů z vlády.
Druhým důležitým faktorem byl osobní vztah dvou brněnských profesorů, kteří to z moravské metropole dotáhli až do Strakovy akademie v Praze. Třetím do party byl z tohoto pohledu další akademický funkcionář z Brna, profesor muzikologie Mikuláš Bek. V této souvislosti je zajímavým paradoxem, že zdravotnictví, věda i školství – tolikrát vzývané vládní priority – se pod vedením tří vysokoškolských pedagogů nijak nezreformovaly.
Třetím a myslím, že tím nejdůležitějším byl bohužel fakt, že čím méně toho ministři zdravotnictví v posledních dekádách chtěli změnit, tím delší jejich „životnost“ nakonec byla. A v tomto parametru byl končící ministr zdravotnictví opravdu dobrý.
O změny nestál ani premiér Petr Fiala, jenž se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že ODS se za vlády premiéra Mirka Topolánka a ministrování Tomáše Julínka již spálila, a proto v tomto resortu nebude měnit nic. Když to před dvěma lety oficiálně oznámil, znamenalo to konec jakýchkoliv myšlenek na reformu českého zdravotnictví. Plánem zřejmě bylo, že se do něj čas od času přisypou další peníze, čímž se vytvoří smír, v němž ani zdravotníci, ani pacienti hlavu ministra žádat nebudou.
Z ruky do úst
Příští ministr přebere resort v aktuálním finančním deficitu, který by se příští rok měl ještě prohloubit. Zdravotnické odbory jsou ve stávkové pohotovosti. Praha je stran množství nemocnic naddimenzovaná, přičemž však velký a moderní špitál u nás nemáme ani jeden. Fakultní nemocnice, jichž byl ministr Válek typickým představitelem, mají na svých účtech miliardové přebytky, ale ostatní segmenty žijí „z ruky do úst“. Stále se prohlubuje rozdíl mezi kvalitou péče ve velkých městech a v pohraničí.
Zdravotní pojišťovny nenabízejí pojištění, ale jejich produktem je státem řízená nabídka určitého rozsahu péče, jež je poskytována zdarma, ale svou kvalitou často zaostává za znalostmi současné medicíny. Pacient navíc nikdy neví, kde si tu skutečně kvalitní péči má vybrat, protože žádný průvodce bludištěm českého zdravotnictví neexistuje. A takovým průvodcem nemůže být ani praktický lékař, protože i jemu objektivní informace o kvalitě jednotlivých zařízení chybí.
Všechny velké výzvy českého zdravotnictví tak stále čekají na někoho, kdo se jimi bude opravdu zabývat. Končící vláda to bohužel nebyla.