Potraviny máte levné, tak moc neotravujte a připravujte se na válku

Je tedy s podivem, že občané jezdí tak houfně za potravinami do Německa, kde je kupní síla obyvatelstva násobně vyšší než u nás, a přeci mají „pocit“, že se jim to vyplatí. A nejen pocit, slavnou premiérovu scénku s pomazánkou nutella snad nebude ministr zemědělství považovat za fake news ruských agentů. A sortiment, který je v Německu levnější, je daleko širší, pro pana ministra: někteří našinci si jezdí do Německa i pro plzeňské pivo, je tam totiž levnější. O Polsku raději nemluvíme, protože tam míří nakupujících řádově víc a nejen pro potraviny.

Co si s těmito lidmi počne místopředseda vlády? Jejich existenci nemůže popřít, jejich motivaci ano. Možná jsou to hlupáci, kteří neumějí počítat a nechají se ošálit propagandou, on sám si nevšiml, že by se lidé při nákupu nějak zvlášť omezovali, přestože to tvrdí průzkumy veřejného mínění. Ministr zemědělství to vidí jasně: „rozumím tomu, že zákazník volí mezi luxusním zbožím a standardním zbožím, to je přirozené“.

V okamžiku, kdy je ministr konfrontován s predikcí potravinářské komory o zvyšujících se cenách, je hotov stejně rychle, prý někde někdo něco říká, ale podle pana ministra letos jsou a budou ceny potravin v pořádku, jeho slovy „standard“. S problémy svého resortu se pan ministr vypořádal rychle a elegantně, potraviny jsou levné, tak nebrblejte a važte si toho, holoto, říká-li někdo něco jiného, tak si něco namlouvá.

Bezhlavý důraz na vyzbrojování

Prkotiny tuzemského potravinového trhu pan ministr bleskově smetl ze stolu, a co nám slibuje do budoucna? Pěknou volební kampaň postavenou na strašení, že by mohli volby vyhrát „jiní sekáči“, což by prý jednoznačně znamenalo konec jistoty, bezpečnosti a zajištění obrany země. Ale zároveň prý tohle strašení není žádná antikampaň. Je to jednoduše pravda pravdoucí. Obrana má podle pana Výborného být hlavním tématem voleb.

Jeden si klade pouze otázku, zda bude koalice Spolu, podobně jako premiér, strašit voliče rovnou třetí světovou válkou? Vždyť napadení členských států nejsilnější globální vojenské aliance, tedy NATO, není ničím jiným než vyvoláním světové války. Střízlivý volič doufá, že tomu vládní garnitura sama nevěří a že je to účelová lež, která má zajistit bezhlavé utrácení za obranu, z něhož by měli prospěch především spřátelení zbrojaři. Poněkud bezhlavý důraz na nákup výzbroje tomu napovídá a ostře kontrastuje s naší stále velmi malou a početně spíš slábnoucí armádou.

Ne že by člověk chtěl bezpečnost podceňovat, vyzbrojuje se a velmi správně celá Evropa, nicméně napadení Severoatlantické aliance není na pořadu dne a ani za premiérových šest let nebude, leda by Rusko zázračně zbohatlo a najednou by přestalo trpět trvalým, dlouhodobým a zrychlujícím se úbytkem populace, který mu působí obrovské ekonomické problémy již nyní, a bude se stupňovat.

Špatný recept

Nevíme, zda šéf lidovců ví, co se objeví v kampani Spolu, ale pokud ji chce koalice tímto způsobem pojmout, pak se docela zásadně míjí se značnou částí populace. Sázka na válečnou kartu se nemusí vyplatit.

Sice ke Spolu může pevněji připoutat vyděšené, kteří se už už budí hrůzou z toho, že Brno obsazují ruští specnaz, kteří zatýkají místní elitu, čímž by paralyzovali celou Evropu, protože toto město globálně proslulo největšími planetárními stratégy. Stejně mocně ale může tahle rétorika odpuzovat, zvláště ženy, málokterá matka se smiřuje s tím, že by někdo chtěl hnát její syny na frontu a to v situaci, kdy se v naší zemi ukrývají desetitisíce dezertérů z válečné zóny, kterým se nechce bojovat, a to z obou stran konfliktu.

Situace zkrátka není tak černobílá, jak nám ji někteří malují. Další hysterizace a zesílení válečné propagandy může navíc vyvolávat dojem, že koalice Spolu jiné problémy nevidí a nepovažuje je za důležité, a tedy pro ně nemá ani řešení, že vlastně nic jiného než válka je nezajímá.

Aniž bychom si troufli Spolu radit, bezprostřední a stupňované vyhrožování válkou není dobrým receptem na promyšlenou obranu země, ba ani na vítězství ve volbách. Lidé mají opravdu dost jiných závažných starostí. Navíc, žádná racionální vláda, kandidující v době míru, nemůže slibovat občanům, že úplně vše obětuje válce a ostatní je zanedbatelná nicotnost.