Bedlový řízek je řízek. Hurá! Jak může vypadat česká verze Trumpovy „revoluce zdravého rozumu“

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ujistil, že novela vyhlášky o požadavcích na maso a masné výrobky se neutrhne ze řetězu. Zemědělská byrokracie státu nebude vyžadovat, aby to, co se nazývá řízky, párky, klobásy, karbanátky, tlačenky, burgry a kdo ví jak ještě, muselo být vyrobeno výhradně z masa.

Jinými slovy. To, nač jsou zvyklí nejenom vegetariáni a vegani, ale daleko širší spektrum lidí, zůstane zachováno. Sójové párky, houbové řízky či zeleninové karbanátky se budou moci nadále vyrábět, nabízet a prodávat pod názvy „sójové párky“, „houbové řízky“ či „zeleninové karbanátky“. Hurá!

Jezte to, ale říkejte tomu jinak

Ne snad, že by u nás někdo chtěl vegetariánskou stravu zakazovat. Či snad vytěsnit z nabídky sójové párky, houbové řízky nebo zeleninové karbanátky. Ale když pánbůh dopustí, i motyka spustí. A když se byrokracie utrhne ze řetězu, bývá těžké ji zastavit. Tak loni vznikl návrh vyhlášky, jež měla názvy jako řízek, párek či karbanátek vyhradit jen pro maso.

Před lety byl zakázán název rum pro nápoje, jež se nevyrábějí z třtinového cukru či melasy. Zvonil umíráček pro tradiční Tuzemský rum. Byl zakázán název máslo pro roztíratelné tuky nevyráběné ryze z kravského mléka. Zvonil umíráček pro tradiční Pomazánkové máslo. Proč vlastně? Inu, prý pro dobro nás všech, hlavně zákazníků. Abychom nesedli na lep a nenechali se zmást.

Takto se logicky dospělo k úvaze, že řízky, párky, karbanátky či tlačenky se pojí jen s masem. Že máte rádi dršťkovou z bedel? Nic proti tomu, ale říkejte jí jinak. Naštěstí ministr Výborný takto rozjetou úvahu zarazil. Budiž mu za to dík.

Doba se vymyká z kloubů, jak zní oblíbené klišé. Světem se šíří nejistoty, neurózy i pocity pomstychtivosti. Při pohledu na to, jak se v Americe rozjíždí Trumpova „revoluce zdravého rozumu“, našince chtě nechtě napadá leccos.

Prezident Donald Trump ve federálních institucích s okamžitou platností zrušil – puntičkářsky řečeno poslal na placenou dovolenou – všechny kádrováky, kteří se tam usadili za Bidenovy vlády. Tedy pracovníky oddělení pro rozmanitost, rovnost a inkluzi (DEI, diversity, equity, inclusion). Fandí mu v tom hodně lidí, i u nás. Hlavně těch, kteří – jako autor těchto řádek – zažili ideologické kádrování za komunismu. Ale člověk se stejně neubrání pocitu, že v tom ovzduší triumfalismu se může prosadit heslo „když se kácí les, padají třísky“.

Chcete si zchladit žáhu?

I u nás je dost lidí, kteří si chtějí zchladit žáhu. Kteří spatřují všechno zlo světa v liberalismu a nenapadne je, že hlavně díky staletému úsilí liberálů se postupně dařilo prosadit to, co teď oni sami využívají – svobodné volby, svoboda slova, komunikace, publikace. Narážíte na tyto lidi v každé webové diskusi.

Pomíjejí liberalismus voltairovský (“Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“) i haškovský (hostinský Palivec: „Host jako host, třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo, seď v hospodě a žvaň si, co chceš.“). Prostě jim ho převálcoval anglosaský úlet zvaný woke (probuzení). A vše, co jen trochu připomíná svobodomyslnost, cejchují nálepkou „libtard“ (rozuměj liberální bastard).

Mnozí z nich by to teď rádi dali vegetariánům, „neovarovým typům“ a nekonformistům jako takovým sežrat. Mohli by říkat: Když se oni nezastali tuzemského rumu, proč bychom se my měli zastávat sójových párků? Jen ať i na ně platí přísná pravidla a ráznost.

Už proto je dobře, že se jich ministr Výborný de facto zastal. Řekl to jasně, klasicky liberálně: „Věřím výrobcům, že budou své produkty férově označovat. A že zákazník je svéprávný a ví, co kupuje.“ Kdyby takhle vypadala česká verze „revoluce zdravého rozumu“, nebylo by to vůbec špatné.